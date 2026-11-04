Un copil de 13 ani a făcut stop cardiac pe terenul de fotbal! Clipe de groază la Timișoara

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Momente dramatice pe un teren de fotbal din Timișoara! Un copil de numai 13 ani a intrat în stop cardiorespirator după un antrenament. Băiatul s-a prăbușit în timp ce se odihnea pe banca de rezerve. Medicii au reușit să-l resusciteze și l-au transportat de urgență la spital.

Caz șocant în România! Un copil de 13 ani a făcut stop cardiorespirator după un antrenament de fotbal

Incidentul s-a petrecut marți, 3 noiembrie, la o bază sportivă din Timișoara, situată în apropierea fostului stadion „Dan Păltinișanu”. Băiatul de 13 ani tocmai terminase un antrenament de fotbal și se așezase pe banca de rezerve pentru a se odihni. La scurt timp, copilului i s-a făcut rău și s-a prăbușit. Potrivit presei locale, adolescentul a intrat în stop cardiorespirator.

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Martorii au sunat imediat la 112. Un echipaj al Județean Timiș a ajuns la baza sportivă și a început manevrele de resuscitare. Intervenția medicilor a avut succes, iar copilul a fost, din fericire, stabilizat. Ulterior, adolescentul a fost transportat de urgență la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, unde a rămas internat.

Primele informații despre starea copilului. Ce au descoperit medicii

Potrivit publicației locale , medicii au stabilit că băiatul a suferit un episod de fibrilație ventriculară. Este vorba despre o tulburare gravă a ritmului cardiac, care împiedică inima să pompeze eficient sângele și poate provoca un stop cardiac. Copilul a rămas sub supraveghere medicală, iar specialiștii au început investigațiile pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.

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Părinții au dezvăluit că băiatul avea deja . Deocamdată, nu a fost precizat diagnosticul exact și nici dacă efortul fizic a declanșat episodul. Medicii încearcă să stabilească dacă există o legătură între afecțiunea preexistentă și stopul cardiorespirator.