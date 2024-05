Un copil de doi ani, nevaccinat de când s-a născut, a ajuns în stare gravă la spital. Semnal de alarmă tras de medici, pentru toți părinții

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeş din Bucureşti, prof. dr. Simin Aysel Florescu, a povestit despre un caz recent tratat în spitalul său,

Copil de doi ani în stare gravă după ce nu a fost vaccinat niciodată

Aceasta a spus pentru că micuțul nu fusese vaccinat deloc de la naștere. El a fost externat recent, fără complicaţii grave, datorită unui diagnostic rapid şi tratamentului prompt.

Totuşi, medicul a subliniat că Fratele copilului, în vârstă de zece ani, a fost diagnosticat şi el cu tuse convulsivă.

În afară de aceste cazuri din Bucureşti, în ultimele săptămâni, spitalul a tratat şi pacienţi cu tuse convulsivă din judeţele Giurgiu şi Teleorman. Conform datelor INSP, în primele patru luni ale acestui an au fost raportate 112 cazuri de tuse convulsivă, de șapte ori mai multe decât anul trecut.

„Am avut acum un copil de doi ani nevaccinat, provenit dintr-o mamă la care nici nu ştim istoricul de vaccinare, şi care are concomitent rujeolă şi tuse convulsivă, iar fratele lui de zece ani are şi el tuse convulsivă. Cel cu ambele boli în acelaşi timp nu are niciun fel de vaccin de când s-a născut, pânp la vârsta de doi ani.

Mijloacele moderne de diagnostic molecular ne-au ajutat să-i punem foarte repede diagnosticul de certitudine în ceea ce priveşte tusea convulsivă, dar asta nu înseamnă că putem merge aşa, pentru că aceste cazuri puteau fi foarte frumos evitate printr-o schemă decentă, civilizată, de vaccinare, aşa cum este asigurată cea din programul naţional de vaccinare din ţara noatră”, a spus pentru News.ro prof. dr. Simin Aysel Florescu.

Nevaccinarea duce la complicații severe

Rata scăzută de vaccinare este principala cauză a îmbolnăvirilor şi complicaţiilor severe, mai ales la copiii sub un an. Aceste probleme pot fi prevenite prin vaccinarea femeilor însărcinate la momentul potrivit. Dr. Florescu a menţionat şi cazuri de adolescenţi şi adulţi cu forme atipice de boală, din cauza lipsei rapelurilor vaccinale.

„Aş vrea să spun un lucru foarte important, şi anume în privinţa afecţiunilor tusei convulsive la copiii sub un an la care ne doare cel mai rău din punctul de vedere al severităţii cazurilor şi al pericolului, acestea ar putea fi contracarate foarte bine prin vaccinarea gravidelor, este recomandată de foarte mult timp, vaccinarea gravidelor ca şi rapel, între săptămânile 26 şi 31 sau 32 de sarcină pentru că în felul acesta atât mama cât şi copilul vor fi protejaţi de această boală. Copilul va primi anticorpi de la mamă în timpul sarcinii şi ulterior prin alăptare şi asta îl va proteja în primele două luni de viaţă până când începe să-şi facă propriile vaccinări, dar de formele cele mai grave care apar în aceste prime două luni”, a mai spus medicul.

Numărul de cazuri de tuse convulsivă

Conform News.ro, în primele patru luni ale acestui an, România a raportat 112 cazuri de tuse convulsivă. Aceasta reprezintă o creștere de șapte ori comparativ cu cele 16 cazuri înregistrate pe parcursul întregului an trecut. Au fost, de asemenea, raportate două decese, ambele în rândul sugarilor. Aceste 112 cazuri provin din 22 de județe, cu rate de incidență variabile de la un județ la altul.

Conform datelor INSP, grupa de vârstă cea mai afectată este cea de 0-4 ani. Din totalul cazurilor, 78% dintre pacienți nu fuseseră vaccinați deloc, în timp ce procentul optim ar fi trebuit să fie de 95% cu cel puțin o doză de vaccin. Pe 13 mai, județul Timiș înregistra 24 de cazuri, fiind în fruntea listei. Județul Iași avea 7 cazuri, iar județul Alba raporta un singur caz, acesta fiind al unui copil nevaccinat.