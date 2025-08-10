Un copilaș de 4 ani a mers să își viziteze bunica la spital și a sfârșit tragic. A fost ultima dată când familia l-a mai văzut în viață

Sfârșit tragic pentru un băiețel de 4 ani. Micuțul a murit chiar în ziua în care a mers să își viziteze bunica la spital. Tragedia produsă a lăsat o durere de nedescris în sufletul familiei.

Un băiețel de 4 ani a murit în fața spitalului unde era internată bunica lui

Momente de-a dreptul șocante s-au petrecut în fața unui spital. în ziua în care a mers să își viziteze bunica bolnavă. În urma tragediei, mama lui nu și-a revenit din șoc.

Zaahir Jan, un băiețel de 4 ani, a fost lovit de un autobuz. Tragedia s-a întâmplat chiar în fața Spitalului Queen Elizabeth The Queen Mother din Kent. Potrivit martorilor, un autobuz alb care se îndrepta spre intrarea Unității de Primiri Urgențe l-a lovit pe băiețel.

În urma impactului, , acolo unde medicii au făcut tot posibilul pentru a-l salva. Deși a fost preluat într-un timp record de către cadrele medicale, micuțul nu a mai putut fi salvat. Astfel, declararea decesului a fost inevitabilă.

„Poliția Kent a fost alertată în jurul orei 16:00, joi, 7 august 2025, după un raport privind un incident între un autobuz și un pieton, în fața Spitalului Queen Elizabeth Queen Mother. Autobuzul, un vehicul alb, se afla în apropierea intrării către Urgențe.

Se pare că pietonul, un băiețel de patru ani, a ieșit din spital pe jos, moment în care a avut loc impactul. Copilul a fost transportat imediat înapoi în spital, dar a fost declarat decedat la scurt timp. Familia sa a fost anunțată.”, arată comunicatul Poliției din Kent, potrivit

Mama lui Zaahir Jan este în stare de șoc

Zaahir mai avea încă patru frați, iar el era cel mai mic dintre ei. La aflarea tragicei vești, mama lui a avut parte de un șoc. Femeii nu i-a venit să creadă că fiul ei a murit și că nu a putut face nimic pentru a-l salva.

„Sunt atât de pierdută. Nu știu ce să fac, nu pot să cred că nu mai ești lângă mine. Nu pot să cred că nu au reușit să te salveze. Nu pot să cred că s-a întâmplat asta. Nici măcar nu am apucat să-ți spun cât de mult te iubesc.”, a spus femeia cu ultimele sale puteri.

Un astfel de eveniment cumplit a luat prin surprindere familia. Mama lui Zaahir a creat o pagină de donații, acolo unde oamenii cu suflet generos pot să îi ofere bani pentru a putea acoperi costurile înmormântării.

Din păcate, moartea lui Zaahir Jan nu a fost singurul eveniment tragic care s-a produs în sânul familiei. Băiețelul a murit la aproximativ o săptămână după ce s-a stins din viață mătușa lui. Răpuși de durere, părinții și apropiații micuțului sunt în stare de șoc.

După moartea lui Zaahir, Poliția din Kent a demarat o anchetă pentru a stabili care au fost cauzele care au dus la producerea accidentului. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, sunt căutați martori, dar și imagini care pot fi de folos în desfășurarea anchetei privind moartea lui Zaahir Jan.