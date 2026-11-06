Un cubanez aduce României singura medalie la Mondialele de haltere din China! La un pas de recordul mondial

ADVERTISEMENT

Halterofirul Luis Lauret a devenit vicecampion mondial la stilul smuls la categoria 110 kilograme, cu o încercare reușită la 194 de kilograme. Sportivul originar din Cuba reprezintă România, după ce a fost naturalizat. Lauret a ratat a 3-a încercare la 198 de kilograme, în tentativa de a bate recordul mondial.

Cubanezul Luis Lauret a adus României medalia de argint la Campionatul Mondial de Haltere

La total, proba olimpică, sportivul legitimat la Clubul Sportiv Olimpia București, și-a încheiat evoluția pe locul 4, cu 416 Kg, la doar un kg de podium. De asemenea, sportivul a obținut locul 7 la stilul aruncat, cu 222 de kilograme și a ratat a 3-a încercare, de 226 kilograme. „Felicitări, Luis! Ție și antrenorilor tăi! Succes mai departe în calificarea olimpică!”, au transmis reprezentanții Federației Române de Haltere.

ADVERTISEMENT

după ce anul trecut luase tot argintul la smuls, la ediția de la Forde (Norvegia). România a participat cu cinci sportivi la Mondialele de la Ningbo, trei la feminin și doi la masculin, însă singura medalie obținută a fost cea a lui Lauret.

Mondialele din China sunt prima competiție de calificare olimpică pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028. Luis Lauret Rodriguez câștiga argintul anul trecut la Campionatele Mondiale de la Forde din Norvegia, când avea 28 de ani. Era anul Mihaelei Cambei, care urcase deja de trei ori pe podium în Norvegia.

ADVERTISEMENT

Lauret a debutat anul trecut pentru România la Campionatele Mondiale de la Chișinău, unde a reușit să cucerească două medalii de bronz, la stilul smuls 180 kilograme și la total 390 kilograme, în cadrul categoriei 109 kilograme. Într-un interviu acordat Lauret mărturisea că nu se aștepta să ajungă vreodată să reprezinte România.

ADVERTISEMENT

Luis Lauret nu se aștepta să ajungă să reprezinte România la haltere, dar o face cu bucurie

pentru că soția mea de atunci a venit aici să se antreneze la haltere. A vorbit cu actualul antrenor principal al echipei naționale șI acesta, văzând rezultatele mele, a ajuns la o înțelegere cu președintele federației, iar ei au reușit să mă aducă în România pentru a concura.

ADVERTISEMENT

Sincer, nu cunoșteam mare lucru despre România înainte de a veni aici, dar odată ce am devenit interesat de această perspectivă, am văzut că ţara are o cultură sportivă bogată, iar asta a fost un avantaj uriaș față de Spania, unde intenţionam să-mi continui cariera de sportiv. Viața ia întorsături neașteptate și, iată, am ajuns acolo unde trebuia să fiu, adică aici, în România!”, povestea sportivul.