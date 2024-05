Un cunoscut artist din ROmânia și-a refăcut viața, imediat după divorț, cu o femeie mult mai tânără! Exclusiv

Un artist de la noi are din nou fluturi în stomac, la un an de la divorțul de fosta parteneră, alături de care a încântat publicul cu muzica populară maramureșeană. Raul Bogdan, fostul soț al cântăreței Andreea Ciocotișan, și-a revenit complet după despărțirea neașteptată de blondină.

Cunoscut artist din România, iubire pătimașă cu o tinerică, la un an de la divorț

la doar cinci luni de la nuntă, vestea separării luând prin surprindere pe toată lumea. La momentul la care FANATIK a dat vestea divorțului, publicația noastră relatând și detalii despre căsătoria celor doi, s-a arătat extrem de deranjată de faptul că a ieșit la iveală cumpăna sentimentală pe care a traversat-o.

ADVERTISEMENT

Ciocotișan a confirmat în luna august 2023 separarea, însă ne-a spus că nu vrea să iasă în public cu divorțul. FANATIK a aflat ce s-a întâmplat, între timp, cu bărbatul care a făcut parte din viața interpretei de muzică folclorică.

Ei bine, ne anunță, astăzi, că este extrem de fericit la brațul unei femei mai tinere decât fosta soție. Saxofonistul are o relație cu artista Dora Andreea (ea 20 de ani, el 30), mai mică decât Andreea Ciocotișan (22 de ani).

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, cunoscutul artist este decis să facă furori alături de noua sa parteneră. Crede că în câteva luni va rupe gura târgului. Deși a avut o experiență neplăcută pe plan amoros, trăind o poveste de iubire cu o fată din breaslă, asta nu l-a făcut pe Raul să nu acorde o șansă tot unei tinere care cochetează cu muzica.

Fostul soț al Andreei Ciocotișan se iubește tot cu o cântăreață

„În urma divorțului, am avut nevoie de două-trei luni să îmi revin, să-mi refac viața, să îmi revin moral și profesional, să îmi reconstitui echipa cu care merg la evenimente. O formație nu se încheagă în două luni. Au durat un pic lucrurile, de aceea nici n-am ieșit să îmi fac reclamă și să mă postez. Acum suntem la început de sezon. Suntem pregătiți să ținem toate evenimentele.

ADVERTISEMENT

O să fie cu mine Dora Andreea, fată cu care ulterior am început și o relație. Ne înțelegem foarte bine, deși în urma divorțului am zis că nu o să mai am vreo relație cu vreo colegă de cântec, cu nicio solistă. Uite că în direcția asta ne duce viața.

Ajungi să ai o relație cu persoanele cu care te întâlnești des. Având evenimente, fiind tot împreună, eu o ajut cu una, cu alta. Și ea avea nevoie să învețe și, așa, pas cu pas, am ajuns să avem o relație. Gândim la fel, nu suntem chiar la început de drum, nu mă face să pornesc de la zero, eu fiind capul în cealaltă formație.

ADVERTISEMENT

Ce faci o dată în doi ani, chiar dacă am început în pandemie, pot să mai fac o dată, căci experiența acumulată mă ajută. Știu ce am de făcut. Garantez că vom ajunge cel puțin la nivelul la care am fost. Vom face pași mici. Avem două piese specifice Maramureșului. Ca o surpriză, voi cânta chiar eu vocal!”, a declarat Raul Bogdan, artist celebru în zona Maramureșului, și nu numai, pentru FANATIK.

Raul, atras de tinerele cu prenumele Andreea: De la Ciocotișan la Dora

Dora urmează să lanseze o manea, în curând, sub încurajarea iubitului ei, Raul. Bogdan ne-a mai spus că, după divorțul dureros de Andreea Ciocotișan, soarta i-a scos în cale oameni deosebiți cu care speră să aibă un succes uriaș.

„O să mergem și la București pentru ca Andreea să facă o manea la un studio muzical. Mi-a dat foarte multă încredere situația. Cred că putem ajunge la nivelul la care am fost.

Chiar le recomand colegilor care au mai trecut prin asta, care au divorțat de vreo parteneră de scenă, să nu își piardă speranța. Sunt o grămadă de familii care trăiesc bine și sunt în același domeniu.

Am încredere că, acolo, sus, este un Dumnezeu care o să așeze lucrurile așa cum trebuie. Mi-am revenit foarte bine și psihic, și financiar. Am întâlnit colegi extraordinari. Am un băiat la vioară extraordinar.

Mai am unul la clape, la fel de deosebit. Mi-a scos Dumnezeu niște oameni în cale. Chiar m-am mirat. Lucrurile vor reveni la moral în minim un an zic eu”, ne-a mai povestit Raul Bogdan.