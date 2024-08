Un cunoscut artist român a făcut foamea și a cerșit pe străzile din Paris, înainte de succes: „Am avut perioade de depresie”

Malo, un artist român în plină ascensiune pe scena muzicală, își dezvăluie povestea de viață impresionantă, marcată de provocări și sacrificii. Încă din copilărie, pasiunea sa pentru muzică a fost evidentă, dar lipsa resurselor financiare i-a îngreunat drumul către succes. Crescut într-o familie săracă, alături de fratele său geamăn, Malo a trebuit să lupte pentru a-și urma visul, în ciuda dificultăților materiale.

Un cunoscut artist român, de pe străzile din Paris în topurile muzicale

„Muzica a fost mereu un refugiu pentru mine”, povestește Malo, în exclusivitate pentru FANATIK. „Îmi amintesc cum am muncit din greu pentru a strânge primii bani și mi-am cumpărat un radio cu căști. Așa au început primele mele concerte, în dormitor”, continuă cântărețul.

De la vârsta de 18 ani, a plecat din România în căutarea unor oportunități mai bune. Drumul său a fost însă presărat cu obstacole: în Spania, deși vorbea limba, nu era luat în serios din cauza înfățișării sale tinere, iar în a ajuns să trăiască pe străzile Parisului, într-o luptă constantă pentru supraviețuire.

„Am fost nevoit să cerșesc”

„După două luni grele în Spania, mi s-a propus un loc de muncă în Franța. Acolo a fost și mai greu; am ajuns să dorm pe străzile din Paris. Țin minte că într-o seară era atât de frig încât m-am învelit cu un celofan lângă Gara de Nord. Ca să fac rost de bani să mă întorc în România, am fost nevoit să cerșesc. Nu știam limba franceză și, neavând prieteni, mi-a fost foarte greu”, își aduce aminte cu tristețe cunoscutul artist român.

După ce s-a întors în România, a investit toate economiile într-un proiect muzical care, din păcate, nu a avut succes, lăsându-l fără bani și fără melodie. În ciuda acestor eșecuri, dorința de a-și urma pasiunea nu a dispărut. Sprijinit de un prieten din copilărie, Malo a descoperit lumea canto-ului, un moment de cotitură în viața sa.

Malo, colaborare cu sora Georgianei Lobonț

„După ce am reușit să mă întorc în țară, după o perioadă de timp, strânsesem peste 1000 de euro, bani cu care am vrut să-mi fac prima melodie. A fost un alt eșec care m-a demoralizat extrem de mult. Eram un copil naiv și am crezut în cuvintele acelui producător. Într-un final, am rămas și fără bani și fără melodie.

Am fost nevoit din nou să plec în țări străine și să muncesc. Am avut perioade de depresie în care nu mă regăseam ca om. Simțeam că viața mea nu ar trebui să fie așa și că ar trebui să fac ceea ce îmi place cu adevărat: MUZICA. La un moment dat, am reluat legătura cu un prieten din copilărie. El mi-a recomandat să merg la canto. De atunci, viața mea a început să se schimbe. Am întâlnit oameni care au crezut și continuă să creadă în mine și în talentul meu”, ne-a mai relatat celebrul artist român.

Cu o poveste de viață care inspiră, Malo este hotărât să continue să-și urmeze visul, demonstrând că, indiferent de dificultăți, pasiunea și perseverența pot deschide noi orizonturi. În prezent, artistul lucrează la mai multe proiecte muzicale, iar recent a lansat și o colaborare cu Ramona Lobonț, sora celebrei Cea mai nouă piesă lansată de Malo se numește „Vecinita”, o piesă de vară în limba spaniolă.