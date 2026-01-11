Un cunoscut campion olimpic și-a deschis agenție loto. A oferit 6 bilete câștigătoare

ADVERTISEMENT

A ajuns la vârsta de 42 de ani și a decis să se concentreze pe o nouă pasiune imediat ce a renunțat la sport. Javier Hernandez Cebrian este un cunoscut campion olimpic, originar din Spania, care și-a deschis agenție loto.

Cine e sportivul care are agenție loto, după retragerea din activitate

Javier Hernandez Cebrian este un marinar spaniol cu un palmares notabil în sport. Renumit pentru performanțele uriașe la capitolul yachting, acesta a luat pe toată lumea prin surprindere. A decis să se ocupe de o pasiune ieșită din comun.

Fostul sportiv de la Real Club Náutico și-a deschis o agenție loto, în Tenerife. După ce din 2008 și 2012, la categoria laser masculin, a decis să-și modifice complet traseul profesional.

Din postura de director al unei locații dedicate jocurilor de noroc câștigă foarte mulți bani. În schimb, aduce vești bune și în casele spaniolilor care își încearcă șansele la loto. Până acum a oferit 6 bilete câștigătoare.

Biletele norocoase au fost oferite la prima extragere specială, organizată la scurtă vreme după Anul Nou. Toate au fost jucate în agenția pe care o conduce. Mai mult decât atât, cunoscutul campion olimpic a anunțat că la dispoziția oamenilor sunt puse premii substanțiale.

Valoarea câștigurilor din agenția loto a lui Javier Hernandez Cebrian se ridică la suma de 2.000.000 de euro. Publicația a transmis că au fost înregistrate 6.703 câștiguri la ediția din această săptămână a loteriei El Niño.

„Unii dintre norocoși sunt vecini din cartier”

Renumitul campion spaniol a rămas uimit când a aflat despre cele șase bilete câștigătoare de la loto. Javier Hernandez Cebrian este recunoscător pentru binecuvântarea de care au parte fericiții norocoși ai premiilor.

Acestea au fost acordate cu prilejul sărbătorii celor trei magi. Aceasta este celebrată de către cetățenii spanioli în fiecare an, pe data de 6 ianuarie.

„Am vândut șase bilete câștigătoare pentru marele premiu la loteria El Niño, unul online și cinci la ghișeu. Unii dintre norocoși sunt vecini din cartier. Am acordat un al patrulea premiu anul trecut.

Anul acesta a fost și mai special. Suntem atât de fericiți, eram ocupat cu cadourile nepoților mei când, dintr-o dată, m-am uitat la telefon și am văzut că aveam o mulțime de apeluri pierdute și mesaje de la colegi.

Nu-mi venea să cred”, a declarat Javier Hernandez Cebrian, relatează . În altă ordine de idei, marinarul spaniol este antrenor în timpul liber, ducându-și mai departe marea pasiune pentru .