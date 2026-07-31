Scandal uriaș pentru cunoscutul fotbalist! Fosta iubită lansează acuzații grave de violență fizică și verbală

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Fotbalistul împrumutat de Barracas Central de la Boca Juniors se află în mijlocul unui dispute aprinse cu fosta iubită. Argentinianul este pus la zid de tânăra cu care a format un cuplu până de curând. Ce acuzații grave a lansat femeia în spațiul public.

Scandal uriaș pentru un sportiv de la Barracas Central

Gonzalo Morales (23 ani) a ajuns în lumina reflectoarelor la scurtă vreme după ce a strălucit pe teren. Atacantul central are mari probleme, după ce fosta parteneră de viață a ieșit la rampă cu acuzații grave. Tânăra pe numele său Karen Adinna despre relația pe care a avut-o cu acesta.

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Femeia a povestit calvarul prin care a trecut de-a lungul perioadei în care s-a iubit cu celebrul sportiv. L-a pus la zid pe fostul iubit, acuzându-l de rele tratamente, violență fizică și verbală. Argentinianul ar fi lovit-o în repetate rânduri. La un moment dat, chiar a amenințat-o că nu va ieși vie din mașina în care se aflau.

În prezent, tânăra susține că are dovezi, afișându-se cu vânătăi pe față și pe corp. Mai mult decât atât, a distribuit un schimb de mesaje pe care l-a avut cu fotbalistul alături de care a locuit o perioadă bună. Totodată, a făcut publică confirmarea din partea mamei lui, semn că aceasta nu era străină de ieșirile fiului său.

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„Timp de luni de zile am fost victima violenței fizice și verbale din partea celui care până ieri a fost partenerul meu de viață, cu care locuiam împreună: Gonzalo Morales, fotbalist la Barracas Central. Am trăit situații pe care nu m-am gândit niciodată că le voi suporta.

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M-a apucat de păr, m-a strâns de gât, m-a lovit cu pumnii și cu picioarele până când am rămas imobilizată zile întregi și m-a amenințat spunându-mi că nu voi ieși vie din mașina lui”, a mărturisit fosta iubită a lui Gonzalo Morales, pe rețelele de socializare, conform .

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”Această teamă m-a făcut să ezit mult timp”

„Se ducea la antrenament și mă încuia în casă pentru că îi era teamă că o să plec și o să-l părăsesc. Când am vrut să-l denunț, am primit amenințări și din partea familiei lui. Îmi spuneau că cu bani se rezolvă totul, că nimeni nu o să mă creadă și că, dacă îl denunț, vor veni să mă caute.

Această teamă m-a făcut să ezit mult timp înainte să îndrăznesc să vorbesc. Nimeni nu are dreptul să umilească, să manipuleze, să controleze, să lovească sau să amenințe o altă persoană”, a mai scris Karen Adinna, mai arată sursa citată anterior. Tânăra ar fi fost lovită la nivelul coloanei vertebrale, lucru care a imobilizat-o multă vreme.

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Atacantul nu s-a apărat până acum. Cu toate acestea, formația pentru care evoluează a luat măsuri preventive după acuzațiile lansate de tânără în spațiul online. a fost exlus din lotul echipei sale. Clubul a anunțat că va colabora cu autoritățile competente pentru a clarifica faptele care îl implică pe Gonzalo Morales.

În aceeași notă, sportivul a luat decizia de a nu mai folosi social media. Și-a închis deja funcția de comentarii la postările sale, încercând să evite criticile pe care le-ar putea primi de la fani în contextul în care a fost deschisă o anchetă împotriva sa. Fosta iubită a depus o plângere penală și cere să i se facă dreptate.