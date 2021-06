Un cunoscut influencer s-a sinucis. Tânărul de 28 de ani și-a transmis live pe Instagram ultimele momente

Caz tragic peste ocean. Un cunoscut influencer s-a sinucis într-o transmisie live pe contul său de Instagram.

Tânărul, în vârstă de 28 de ani, și-a pus capăt zilelor în momentul în care era urmărit de mașinile de Poliție.

Cunoscut în social media cu nick-name-ul S2K Wya, Angel Hernandez Grado, un tânăr de doar 28 de ani, s-a sinucis și pe Instagram.

Înainte de decizia extremă, acesta era urmărit de poliția din San Diego, California. Influencerul era acuzat că și-a sechestrat iubita de 25 de ani și a abuzat-o vreme de două zile.

După ce a reușit să scape din apartamentul bărbatului, fata i-a alertat pe vecinii săi. Ea a spus poliției că Grado a legat-o, a agresat-o sexual, a sugrumat-o și a lovit-o cu un topor, până în momentul în care a decis să plece pentru a cumpăra o armă.

Acesta ar fi avertizat-o că, dacă spune Poliției ce a pățit, o va împușca, notează .

După mai multe ore de urmărire pe autostradă, Grado a fost prins în trafic, însă a refuzat să se predea la semnalul polițiștilor.

