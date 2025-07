Un cunoscut istoric pune sub lupă ”generația Untold” și vorbește despre impactul influencerilor ca Andra Gogan și Selly asupra tinerilor: „Dacă bagi gunoaie, scoți gunoaie”. Exclusiv

Un cunoscut istoric și cercetător face radiografia ”generației Untold” și vorbește și despre impactul social media și al influencerilor ca Selly sau Andra Gogan asupra tinerilor.

”Generația Untold” și influencerii Selly, Andra Gogan & alții, sub lupa unui istoric

FANATIK prezintă a doua parte de la , în care cercetătorul continuă să vorbească despre miturile care îi vrăjesc pe români, mai ales cele false despre figurile publice, care pot determina alegerile pe care le facem în viață.

Burnar spune că este extrem de periculoasă răspândirea miturilor despre oamenii care apar în fața noastră, căci oamenii ajung inclusiv să voteze în funcție de percepțiile create și nu de realitate. Istoricul spune că, din nefericire, în România au ajuns personaje de tristă amintire să fie reevaluate și asta pentru că anumite personalități, chiar și politice, rescriu portretele celor care au influențat destinele în sens negativ. Aici facem o paralelă cu readucerea în actualitate a cultului legionar, răspândit în ultimele luni de fostul candidat independent la prezidențiale,

„Nu degeaba se vorbește tot mai des despre faptul că trăim într-un război informațional”

„Atunci când deciziile cu mare impact sunt ghidate nu de realități, ci de pseudo-mituri, vorbim despre o gravă deformare a raportului dintre percepție și adevăr. Practic, o comunitate își pierde capacitatea de a evalua lucid prezentul și, mai ales, viitorul. În loc să alegem pe baza competențelor, a rezultatelor, a ideilor testabile și a viziunii pe termen lung, ajungem să ne orientăm după simboluri artificiale, adesea fabricate în laboratoare de PR sau în camere de ecou digital.

Nu degeaba se vorbește tot mai des despre faptul că trăim într-un război informațional. Iar ascensiunea fulgerătoare a inteligenței artificiale nu va face decât să amplifice riscurile: «mașina de fabricat zei», despre care vorbea Serge Moscovici, are azi o componentă nouă și mult mai periculoasă — rețele de troli, algoritmi manipulatori, boți capabili să amplifice artificial o narațiune și să o impună ca adevăr public. În aceste condiții, miturile false nu doar că se perpetuează, ci pot fi fabricate de la zero, cu o viteză și o eficiență nemaiîntâlnite.

„Unii lideri sunt percepuți ca „buni români” doar pentru că spun ce vrem să auzim, în timp ce alții sunt diabolizați pe criterii de apartenență, nu de acțiune”

În România, pericolul acesta nu este teoretic – îl trăim. De la reabilitări tacite ale unor figuri istorice controversate, până la mitologizarea unor lideri contemporani care sunt prezentați ca „mântuitori naționali”, vedem cum ficțiunea poate lua locul analizei critice. Aș aminti aici, fără să dau nume, cum unii lideri sunt percepuți ca „buni români” doar pentru că spun ce vrem să auzim, în timp ce alții sunt diabolizați pe criterii de apartenență, nu de acțiune.

Mai grav e că mitul, odată internalizat, nu mai este supus verificării. El devine impenetrabil la dovezi, la documente, la argumente. Și atunci, când un electorat votează cu speranța în mit și nu cu discernământul critic, rezultatele politice pot fi catastrofale. Adevărul istoric este înlocuit de narativul facil; rațiunea este sufocată de emoție colectivă. Iar democrația – oricât am crede în ea – nu poate funcționa bine într-un climat dominat de iluzii”, explică Teodor Burnar, în exclusivitate pentru FANATIK.

Selly și Andra Gogan, vectori ai culturii sau personaje trecătoare?

De la personajele istorice spre care mulți tineri se pot uita în zilele noastre cu jind trecem la vedetele momentului. Într-o lume dominată de social media, influenceri ca Selly și Andra Gogan pot cu adevărat să fie vectori ai culturii românești moderne sau e nevoie de alt tip de modele? Sunt influencerii zilelor noastre trecători sau își vor pune amprenta pe termen lung asupra publicului? Teodor Burnar consideră că, într-adevăr, social media este una dintre forțele modelatoare ale prezentului. Pentru o parte semnificativă a populației, în special pentru tineri, platformele digitale nu mai sunt doar (re)surse de divertisment, „ci și spații din care își extrag valori, stiluri de viață și chiar repere morale”.

„Selly și Andra Gogan sunt, fără îndoială, figuri populare în rândul adolescenților. A-i numi însă „vectori ai culturii românești moderne” mi se pare, cel puțin în această etapă, o formulare ușor exagerată. Cultura – în sens profund – presupune durabilitate, rafinament, influență pe termen lung. Or, popularitatea efemeră nu echivalează neapărat cu relevanță culturală.

„Kitsch-ul, superficialitatea, exhibiționismul ieftin – toate acestea se deconspiră în timp”

Nu aș vrea să cad în capcana elitismului și să dictez ce modele ar trebui să urmeze tinerii. Totuși, cred că există un criteriu simplu, dar esențial: bunul gust nu se demodează niciodată. Kitsch-ul, superficialitatea, exhibiționismul ieftin – toate acestea se deconspiră în timp. Mă voi referi la o controversă recentă și voi spune că, în opinia mea, a-i pune pe unii „creatori de conținut” care înjură România pe scenă în categoria artiștilor autentici este o confuzie gravă între libertate de exprimare și vid valoric.

Pe de altă parte, poate că ar trebui să le reamintim tinerilor că modelele veritabile se pot afla și mai aproape decât își imaginează: în familie, în școală, în comunitate. Un părinte care îi iubește cu răbdare, un profesor care le insuflă pasiune pentru un domeniu – nu vor avea niciodată milioane de urmăritori, dar pot lăsa urme mult mai profunde și durabile în formarea unei personalități”, ne-a spus Teodor Burnar.

De la literatură la meme-uri și scroll-ul de pe TikTok: „Dacă bagi gunoaie, scoți gunoaie”

Apoi, Burnar ne-a mai mărturisit și cum vede echilibrul dintre cultura consumată pe internet, sub formă de meme-uri sau reels pe platformele sociale ca TikTok sau YouTube și cea clasică, reprezentată de literatură ori alte forme de artă care pot părea pentru mulți depășite.

„Nu cred că cele două trebuie puse în opoziție. Personal, le consum pe ambele. Un meme bine făcut poate transmite, în câteva secunde, mai mult decât un discurs plictisitor. Chiar și pe social media găsești conținut relevant, care te poate inspira, cu condiția să ai spirit critic și să știi să separi valoarea de zgomot. Dar, tocmai pentru că suntem bombardați cu atât de multe mesaje vizuale și emoționale, avem nevoie de mentori – de oameni care să cultive în tineri gustul pentru frumos și pentru profunzime.

Există un principiu celebru în informatică: Garbage In, Garbage Out („Dacă bagi gunoaie, scoți gunoaie.”). Se aplică perfect și minții umane. Dacă pentru tine „cultură” înseamnă exclusiv manele, trapanele, sau clipuri virale fără substanță, s-ar putea să ai dificultăți și în viața socială, și în exercițiul democratic. În schimb, dacă ai fost expus și la marea literatură (un Cehov, un Houellebecq), la muzica bună (de la Queen sau Bob Dylan, la Phoenix), deci la artă autentică, devii un om mai echilibrat, mai deschis și mai pregătit să navigheze prin complexitatea lumii moderne”, a completat Burnar, pentru FANATIK.

Cum ar putea crește valoarea festivalului Untold

Și pentru că tot se apropie Untold (festivalul are loc, anul acesta, în weekend-ul 7-10 august), istoricul a vorbit și despre generația festivalieră, cu toate că nu este un fan al acestor evenimente. Care este cu adevărat locul lor în spațiul cultural românesc, ne elucidează Burnar.

„Nu sunt neapărat cel mai mare fan al acestui tip de festivaluri, dar înțeleg foarte bine rolul lor într-o societate modernă. Trăim într-o epocă în care oamenii – mai ales tinerii – simt nevoia de debușeu, de apartenență la o comunitate, de escapism sau evadare din cotidian. Iar astfel de evenimente le oferă tocmai asta: o formă intensă de socializare, de conectare cu muzica, cu energia colectivă și chiar cu o identitate generațională.

Dacă sunt „repere culturale”? În sensul larg al termenului, da – deoarece ele spun ceva despre valorile, așteptările și gusturile unei generații. Cultura nu înseamnă doar cărți, muzee și opere clasice. Cultura înseamnă și cum ne petrecem timpul, ce fel de emoții colective cultivăm, ce fel de povești spunem despre noi înșine ca societate. Din această perspectivă, Electric Castle sau Untold sunt, fără îndoială, expresii ale prezentului.

Ideal ar fi ca asemenea festivaluri să devină și platforme de dialog cultural, nu doar de entertainment. Să existe acolo și zone de lectură, proiecții de film românesc, spații pentru dezbatere sau întâlniri cu artiști din alte domenii. Atunci, valoarea lor ar crește nu doar ca eveniment, ci ca fenomen cultural în sens deplin”, adaugă Teodor Burnar.

Teodor Burnar și modelul Adrian Păunescu: „Un personaj cu lumini și umbre, dar și cu o poezie de o forță tulburătoare”

Întrebat dacă există în mod concret un reper românesc care să îmbine tradiția cu modernitatea și care poate fi exportat, Burnar ne-a oferit un nume de-a dreptul surprinzător. „L-aș menționa pe Adrian Păunescu. Un personaj cu lumini și umbre, fără îndoială, dar și cu o poezie de o forță tulburătoare, fie că vorbim de dragoste, de patrie sau de condiția omului. Păunescu a reușit ceva rar: să transforme poezia într-un fenomen de masă, să creeze un tip de lirism public, care se adresa direct sufletului colectiv. Iar Cenaclul Flacăra, dincolo de orice etichetă politică, a fost o formă inedită de sinteză între tradiție, muzică, poezie și tineri – un laborator cultural cu ecou.

La un alt capăt al spectrului, dar nu mai puțin relevant, îl văd pe Paul Negoescu – un regizor contemporan care surprinde cu acuratețe realitatea românească, dar o face cu o ironie și un umor care nu strigă, dar care spun enorm. Filmele lui sunt o lecție de inteligență narativă, iar acest tip de cinema, care nu se ia prea în serios și totuși nu e niciodată superficial, cred că are potențial să ne reprezinte cu demnitate în fața lumii. Este o dovadă că se poate fi profund fără gravitate excesivă, modern fără să fii steril. Astfel de figuri – fiecare în felul său – ne arată că spiritul românesc nu e nici pe departe epuizat. Avem încă ce spune”, ne-a declarat Burnar.

În final, istoricul spune că bunul simț de care vorbea în rândurile de mai sus mai poate fi salvat atunci când vorbim despre cultură și nu despre divertisment consumat repede și facil. Statul român, în opinia sa, ar trebui să își mute privirea și către tinerii artiști mai puțin cunoscuți de la noi, care pot aduce plus valoare imaginii noastre în lume.

Pățania istoricului la ICR din Veneția: „Sediul somptuos găzduia o expoziție despre „explorarea identității și sexualității în cheie 3D. Mi s-a oferit o cască VR, dar fiind cu copilul, am declinat «experiența culturală»”

„Avem tineri artiști remarcabili – de la pictori și muzicieni, la poeți și scriitori – care nu au nevoie doar de aplauze, ci și de sprijin concret: spații de expunere, burse, fonduri pentru publicare sau turnee artistice. Din păcate, acolo unde statul român investește în cultură, o face adesea pe criterii ideologice, de gașcă sau de modă, nu de valoare.

Vă dau un exemplu personal: acum câțiva ani, la Veneția, am descoperit „din întâmplare” sediul Institutului Cultural Român. Acolo, sediul somptuos găzduia o expoziție despre „explorarea identității și sexualității în cheie 3D”. În afară de organizatoarele ușor pierdute, nu mai era nimeni. Mi s-a oferit o cască VR, dar fiind cu copilul, am declinat «experiența culturală». Am sesizat chiar președinția Academiei Române, dar evident, nimic nu s-a schimbat. Banul public era risipit cu seninătate pe clișee internaționale și „progresism” de vitrină, fără niciun impact real.

Ce-ar fi, în schimb, să finanțăm artiști autentici, proiecte curajoase, dar ancorate în realitatea noastră, în rădăcinile și tensiunile prezentului? Ce-ar fi să avem jurii neutre, formate din profesioniști, nu din apropiați sau ideologi? România are talente reale, dar și un sistem cultural care le sufocă. Aici e marea problemă”, a încheiat Teodor Burnar, pentru FANATIK.