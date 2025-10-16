Un cunoscut baschetbalist a fost arestat. A blocat ambulanța aflată în misiune și i-a agresat pe medici

Presa internațională titrează că un cunoscut jucător de baschet . Luca Vildoza care joacă pe postul de gardian pentru Virtus Bologna a blocat o ambulanță aflată în misiune. Sportivul a avut un comportament neașteptat și i-a agresat pe medici.

ADVERTISEMENT

Luca Vildoza a fost arestat pentru că a blocat o ambulanță

Luca Vildoza a ajuns în atenția oamenilor legilor din cauza atitudinii pe care a avut-o în trafic. Baschetbalistul în vârstă de 30 de ani are probleme cu legea pentru că a oprit intenționat în fața unui ambulanțe.

Potrivit , sportivul se afla în mașină cu soția sa, voleibalista Milica Tasic (25 de ani). El a fost arestat la scurt timp după ce s-a încheiat partida cu Monaco, terminată cu scorul 77-73. Argentinianul s-a enervat dintr-un motiv neașteptat.

ADVERTISEMENT

Se pare că și-a ieșit din minți în clipa în care ambulanța s-a oprit în mijlocul drumului pentru a cere indicații legat de adresa la care trebuia să ajungă. Medicii se aflau în misiune, urmând să ajungă la o persoană rănită.

Văzând această situație din apropierea complexului sportiv PalaDozza din Bologna, Luca Vildoza a început să dea flash-uri. De asemenea, a insultat personalul medical, însă lucrurile au scăpat de sub control câteva minute mai târziu.

ADVERTISEMENT

Ce a făcut Luca Vildoza în trafic

În clipa în salvarea s-a pus în mișcare, cu luminile și sirena pornite, sportivul a depășit și a ajuns în fața acesteia. Primele informații arată că Luca Vildoza a frânat brusc, ambulanța fiind nevoită să oprească pentru a cere explicații.

ADVERTISEMENT

Din păcate, comportamentul sud-americanului nu s-a oprit aici. l-a apucat pe unul dintre doctori de gât. Soția sportivului, Milica Tasic, a avut la rândul său un comportament violent. Femeia l-a tras de păr pe unul dintre medici.

Martorii spun că voleibalista l-a împins pe acesta. Poliția a intervenit la locul incidentului și a deschis o anchetă. În momentul de față, baschetbalistul și partenera sa sunt reținuți de autoritățile italiene și puși sub acuzare.

ADVERTISEMENT

„Poliția statală din Bologna a arestat un cuplu căsătorit, un tânăr născut în 1995 (care s-a dovedit a fi jucător al echipei de baschet Virtus) și o tânără născută în 1999.

Cei doi sunt acuzați pentru infracțiunea de vătămare corporală asupra personalului medical, care a avut loc în urma unei dispute pe stradă”, au declarat reprezentanții poliției din Bologna, scrie .

Cine este Luca Vildoza

Luca Vildoza este un jucător profesionist de baschet argentinian. S-a născut pe 11 august 1995. În prezent, joacă pentru Virtus Bologna în Liga Italiană de Baschet Serie A (LBA) și în Euroligă. El reprezintă echipa națională a Argentinei în competițiile internaționale.

Are o înălțime de 1,91 m. Joacă atât pe poziția de point guard, cât și pe cea de shooting guard. Și-a început cariera sportivă la clubul argentinian Quilmes, din Divizia 1, în sezonul 2011-2012 al LNB. Apoi, a jucat în Divizia 2 argentiniană cu Quilmes, în sezonul 2012-2013 al TNA.

Următoarele trei sezoane le-a petrecut jucând în liga argentiniană de top cu Quilmes. În 2016, sportivul a semnat un contract pe patru ani cu clubul Baskonia din Liga ACB. Ulterior, a fost împrumutat la Quilmes pentru sezonul 2016-2017.

Mai târziu, Luca Vildoza a revenit la Baskonia pentru sezonul 2017-2018. Tot în acea perioadă a debutat în Euroligă. În plan personal, are o relație sentimentală de mai multă vreme cu jucătoarea de volei, Milica Tasic.

Frumoasa blondină este de origine sârbă. Cererea în căsătorie a avut loc în toamna anului trecut, în timp ce nunta s-ar fi desfășurat în urmă cu câteva luni. Inițial, trebuie să fie în Serbia, dar cuplul a schimbat locația evenimentului.