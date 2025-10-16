Sport

Un cunoscut baschetbalist a fost arestat. A blocat ambulanța aflată în misiune și i-a agresat pe medici

Un celebru jucător de baschet din Argentina are probleme cu legea. A ajuns pe mâinile polițiștilor pentru că a oprit intenționat în fața unei ambulanțe.
Alexa Serdan
16.10.2025 | 17:18
Un cunoscut baschetbalist a fost arestat A blocat ambulanta aflata in misiune si ia agresat pe medici
De ce a fost arestat un cunoscut jucător de baschet. Sursa foto: Instagram

Presa internațională titrează că un cunoscut jucător de baschet a fost arestat. Luca Vildoza care joacă pe postul de gardian pentru Virtus Bologna a blocat o ambulanță aflată în misiune. Sportivul a avut un comportament neașteptat și i-a agresat pe medici.

Luca Vildoza a fost arestat pentru că a blocat o ambulanță

Luca Vildoza a ajuns în atenția oamenilor legilor din cauza atitudinii pe care a avut-o în trafic. Baschetbalistul în vârstă de 30 de ani are probleme cu legea pentru că a oprit intenționat în fața unui ambulanțe.

Potrivit Sportal, sportivul se afla în mașină cu soția sa, voleibalista Milica Tasic (25 de ani). El a fost arestat la scurt timp după ce s-a încheiat partida cu Monaco, terminată cu scorul 77-73. Argentinianul s-a enervat dintr-un motiv neașteptat.

Se pare că și-a ieșit din minți în clipa în care ambulanța s-a oprit în mijlocul drumului pentru a cere indicații legat de adresa la care trebuia să ajungă. Medicii se aflau în misiune, urmând să ajungă la o persoană rănită.

Văzând această situație din apropierea complexului sportiv PalaDozza din Bologna, Luca Vildoza a început să dea flash-uri. De asemenea, a insultat personalul medical, însă lucrurile au scăpat de sub control câteva minute mai târziu.

Luca Vildoza și soția sa, Milica Tasic
Luca Vildoza și soția sa, Milica Tasic, au fost arestați. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Ce a făcut Luca Vildoza în trafic

În clipa în salvarea s-a pus în mișcare, cu luminile și sirena pornite, sportivul a depășit și a ajuns în fața acesteia. Primele informații arată că Luca Vildoza a frânat brusc, ambulanța fiind nevoită să oprească pentru a cere explicații.

Din păcate, comportamentul sud-americanului nu s-a oprit aici. Jucătorul de baschet l-a apucat pe unul dintre doctori de gât. Soția sportivului, Milica Tasic, a avut la rândul său un comportament violent. Femeia l-a tras de păr pe unul dintre medici.

Martorii spun că voleibalista l-a împins pe acesta. Poliția a intervenit la locul incidentului și a deschis o anchetă. În momentul de față, baschetbalistul și partenera sa sunt reținuți de autoritățile italiene și puși sub acuzare.

„Poliția statală din Bologna a arestat un cuplu căsătorit, un tânăr născut în 1995 (care s-a dovedit a fi jucător al echipei de baschet Virtus) și o tânără născută în 1999. 

Cei doi sunt acuzați pentru infracțiunea de vătămare corporală asupra personalului medical, care a avut loc în urma unei dispute pe stradă”, au declarat reprezentanții poliției din Bologna, scrie basketballsphere.com.

Cine este Luca Vildoza

Luca Vildoza este un jucător profesionist de baschet argentinian. S-a născut pe 11 august 1995. În prezent, joacă pentru Virtus Bologna în Liga Italiană de Baschet Serie A (LBA) și în Euroligă. El reprezintă echipa națională a Argentinei în competițiile internaționale.

Are o înălțime de 1,91 m. Joacă atât pe poziția de point guard, cât și pe cea de shooting guard. Și-a început cariera sportivă la clubul argentinian Quilmes, din Divizia 1, în sezonul 2011-2012 al LNB. Apoi, a jucat în Divizia 2 argentiniană cu Quilmes, în sezonul 2012-2013 al TNA.

Următoarele trei sezoane le-a petrecut jucând în liga argentiniană de top cu Quilmes. În 2016, sportivul a semnat un contract pe patru ani cu clubul Baskonia din Liga ACB. Ulterior, a fost împrumutat la Quilmes pentru sezonul 2016-2017.

Mai târziu, Luca Vildoza a revenit la Baskonia pentru sezonul 2017-2018. Tot în acea perioadă a debutat în Euroligă. În plan personal, are o relație sentimentală de mai multă vreme cu jucătoarea de volei, Milica Tasic.

Frumoasa blondină este de origine sârbă. Cererea în căsătorie a avut loc în toamna anului trecut, în timp ce nunta s-ar fi desfășurat în urmă cu câteva luni. Inițial, trebuie să fie în Serbia, dar cuplul a schimbat locația evenimentului.

