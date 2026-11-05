Un cunoscut jurnalist israelian, dezvăluiri pentru Fanatik înainte de Hapoel Beer Sheva – OFI Creta: „Ovidiu Hoban e o legendă pentru noi!”

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FANATIK a stat de vorbă cu Itzik Kalfi, un jurnalist israelian care cunoaște foarte bine fotbalul românesc. Reporterul a vorbit la stadionul Giulești despre cum au ajuns israelienii să joace la București.

Un jurnalist israelian, impresionat de ospitalitatea românilor înainte de Hapoel Beer Sheva – OFI Creta

Hapoel Beer Sheva a reușit un rezultat de egalitate pe Giulești în fața lui Dinamo Zagreb, iar israelienii speră la prima victorie în grupa de Europa League Hapoel este pe locul 30 în clasament înainte de etapa a patra, însă israelienii rămân optimiști. Chiar și jurnaliștii. Itzik Kalfi este jurnalist și realizator de emisiuni la postul Radio Darom. Nemulțumirea că din cauza războiului este însă destul de mare.

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Itzik, bine ai venit la București! Cum te simți?

– Salutări tuturor, numele meu este Itzik Kalfi și sunt un jurnalist din Beer Sheva, de la una dintre cele mai importante publicații din Israel, ONE.co.il. Suntem entuziasmați înainte de meci, din păcate e trist că Hapoel trebuie să meargă să joace atât de departe de casa lor, mai ales că au foarte mulți fani în Israel.

Cum a ajuns Hapoel Beer Sheva să joace la București

De ce ați ales să jucați în România, pe stadionul Giulești?

– Păi, primul meci din preliminariile Champions League s-a jucat la Budapesta, dar era destul de greu de ajuns pentru că nu exista un zbor direct din Israel, ci trebuiau să zboare la Viena, plus să petreacă în jur de 2-3 ore într-un autobuz. Cei de la Hapoel aveau multe conexiuni în România și au început să dea telefoane să vadă dacă putem juca la București.

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Vă place la București?

– Da, foarte mult, am fost foarte bine primiți aici și israelienii sunt bine văzuți. Românii au o afinitate pentru israelieni și ne leagă multe de-a lungul istoriei. Sunteți niște oameni extraordinari, cei mai buni oameni din lume! Plus că și logistic era mult mai simplu, cu un zbor direct de doar 2 ore și jumătate, deci cred că a fost o decizie bună să joace pe stadionul Giulești, unde sunt toate condițiile.

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Jurnalistul israelian, prieten la cataramă cu Ovidiu Hoban, considerat o mare legendă de israelieni

Ovidiu Hoban a jucat la Beer Sheva, unde este în continuare foarte respectat

– Da, este prietenul meu! Chiar am vorbit cu el de curând. Pentru noi este în Hall of Fame la Beer Sheva! Știu că are o afacere în Israel. Un om extraordinar și o persoană specială. Ne-a ajutat să ne calificăm în cupele europene și chiar dacă Celtic ne-a eliminat în play-off-ul Champions League, am mers în grupe în Europa League și îmi aduc aminte că a marcat în retur în victoria cu 2-0, dar am pierdut la ei cu 2-5.

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Au fost foarte mulți jucători români care au evoluat la Beer Sheva de-a lungul timpului…

– Da, îmi aduc aminte de cei care au fost mai recent, de Adiță Păun, Antonio Sefer, jucători care au fost foarte apreciați la Beer Sheva. Îmi aduc aminte și de Robert Niță care a jucat acolo și cred că și el a facilitat ca Hapoel să joace în Giulești. Cei de la Hapoel vor să se întâlnească și cu ei, să le reamintească faptul că sunt foarte respectați.

Hapoel Beer Sheva, condiții de top la București în Europa League

Ai călătorit la București împreună cu echipa. Vă simțiți în siguranță aici?

– Totul a fost perfect. Faptul că sunt măsuri de securitate este normal în această situație. Cred că ar fi fost asemănător și dacă Rapid ar fi jucat în cupele europene. Vreau să spun că ospitalitatea românilor este extraordinară. Acum că Hapoel a venit să joace aici, cred că toate echipele din Israel vor dori să o facă. Beirut Ierusalim a jucat de asemenea la Ploiești.

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Crezi că e cea mai bună variantă pentru Hapoel să joace la București?

– Una dintre cele mai bune. Poate Cipru ar fi mai la îndemână pentru că este un zbor de doar o oră și ceva, dar știu că ei nu au vrut să găzduiască echipele israeliene. Deci, da, cred că București este cea mai bună variantă.

Ce știi despre fotbalul românesc?

– Sincer iubesc fotbalul românesc și știu foarte mulți jucători care au evoluat în Israel. Antonio Sefer este unul dintre prietenii mei și a ajuns la sufletul fanilor lui Beer Sheva pentru că a jucat în liga a doua și a rămas la echipă când a început războiul și bombele cădeau. Suporterii l-au iubit și l-au apreciat foarte mult. Avem o conexiune specială cu România.