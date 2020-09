Un cunoscut jurnalist revine la Antena 1 după o despărțire de post de mai bine de 9 ani: „M-a făcut să iubesc această meserie”

Unul din cei mai cunoscuți jurnaliști din România va face parte din nou din echipa celor de la Antena 1, mai exact se întoarce acolo unde a trăit cele mai frumoase experiențe și unde a învățat cu adevărat meseria de reporter, la Observator.

Bogdan Ocnaru se întoarce la Antena 1

Este vorba despre Bogdan Ocnaru, jurnalistul care din anul 2011 s-a alăturat postului de știri Digi 24 până în 2017. când a intrat în concediul de paternitate.

Ocnaru se întoarce la Antena 1, acolo unde a fost reporterul Observatorului din anul 2005 până în anul 2011, locul unde a trăit cele mai spectaculoase evenimente din cariera sa jurnalistică.

„E locul în care am început să fac știri și locul care m-a făcut să iubesc această meserie. Mai sunt și câțiva oameni în redacție pe care îi știu de ceva vreme și de la care am învățat meserie.

O să fiu în continuare reporter și voi acoperi domeniile la care mă pricep”, a declarat Bogdan Ocnaru pentru paginademedia.ro.

Potrivit site-ului pentru care a făcut declarațiile reîntoarcerii la Antenă, Ocnaru ar fi trebuit să se întoarcă la Digi 24 după concediul de paternitate, în anul 2019, dar atunci a optat să își dea demisia.

Misterioasele plecări de la Digi 24: Mușat, Manolache, Nicola, Țigănilă, Alexandru, Iacobescu

Foarte ciudat, a revenit totuși pe post din luna ianuarie a acestui an, până acum, când s-a despărțit de tot pentru a se reintegra în echipa Observatorului.

Nu este prima plecare de la Digi 24 din ultima perioadă. Printre alte figuri celebre ale postului lui Zoltan Teszari se numără Liana Alexandru, Ioana Țigănilă, Tudor Mușat, Alina Manolache și Sanda Nicola, fiecare invocând motive diferite la demisie.

Când a părăsit stația lui Teszari, Alice Iacobescu (ex-Antena 3) a încercat să răspundă la întrebarea care era pe buzele tuturor: de ce pleacă jurnaliștii de la Digi?

„Am constatat de-a lungul ultimilor doi ani că felul în care eu consider că am obligaţia să fac jurnalism se suprapune din ce în ce mai puţin cu felul în care Digi 24 îşi propune să atragă audienţa. (…) Discuţii de complezenţă în studiourile de ştiri realmente nu mai am energia să fac“, a fost explicația dată de Iacobescu, potrivit Adevărul.

Aceasta a mai spus că, în cazul ei, au existat multe divergențe de opinie privind politica editorială.