Un cunoscut milionar a renunțat la viața de lux și s-a mutat într-o rulotă. În trecut era considerat dușmanul lui Adrian Mutu

Bărbatul se judecă pentru custodia celor trei copii cu soția sa, iar la mijloc ar fi și averea de zeci de milioane de euro. În trecut, Adrian Marțian era un apropiat al lui Adrian Mutu, aceștia având o afacere împreună. După ce afacerea a dat faliment, relația de prietenie s-a transformat într-un adevărat război, iar cei doi au ajuns dușmani de moarte.

Un cunoscut milionar a renunțat la viața de lux și s-a mutat într-o rulotă

Acum, omul de afaceri Adrian Marțian, în urmă cu mulți ani, este nevoit să locuiască într-o rulotă pe care a amplasat-o la peste 100 de metri de casa unde locuiesc copiii săi. Asta, după ce Tribunalul Mureș i-a interzis acestuia să se apropie la mai puțin de 100 de metri de cei trei copii ai săi.

Conform Cluj Just, Marțian și-a amplasat rulota undeva pe DN7, la intrarea în Deva. Decizia Tribunalului Mureș vine în contextul în care mama celor trei copii nu este prezentă alături de aceștia, bărbatul fiind cel care a avut grijă de ei în ultimii doi ani. În motivarea pentru ordinul de protecție pe numele lui Adrian Marțian se invocă alienarea parentală.

”Ne adaptăm, când îți iubești copilașii faci sacrificii, renunți la lux, la vilă, piscină”, își justifică milionarul alegerea. Pe 19 august, trei angajate de la Direcția Copilului Hunedoara, au sosit pentru a-i lua pe copii în plasament, pentru că aceștia nu ar sta alături de părinți. Cu toate acestea, copiii s-au opus vehement acestei decizii.

prin asocierea cu Adrian Mutu, dar și pentru că a eșuat să obțină performanțe notabile atunci când și-a investit banii la UTA Arad. Lupta dintre Adrian Marțian și soția sa, Roxana, se dă și pentru multe zci de milioane de euro. Într-un interviu acordat Cancan, Marțian își acuza soția că bea, lua Xanax și își bătea copiii.

Adrian Marțian se află în război cu soția sa pentru custodia copiilor și pentru avere

Miza ar fi o avere de zeci de milioane de euro. ”E o mamă criminală. Am prezentat tot judecătoarei. Doamna nu are domiciliu, nu are casă, nu are loc de muncă. Nu a cerut un drept de vizită de zece minute. Copiii au o temere groaznică față de această femeie. Au coșmaruri, se trezesc noaptea. Nu interacționează cu ei, copiii nu vor să o vadă. Pentru ei nu mai există!

Bea, lua pastile Xanax cu wkisky. A vrut să se sinucidă. Am prins-o cu funia în gât. Fetița a văzut tot. În Spania s-a întâmplat. A avut patru tentative de suicid. A vrut să se arunce sub tren, femeia are probleme. Mi-a spart o locuință din Spania de unde a furat tot ce a găsit. Sunt patru dosare penale deschise pe numele ei”, declara Marțian pentru Cancan.ro.

Cu siguranță, cei care au de suferit sunt copiii, care în aceste momente nu își au alături nici mama, nici tatăl. Sunt ajutați, în schimb, de un prieten al milionarului, care locuiește în rulotă la 100 de metri de casa acestora. Omul de afaceri mai susținea că femeia care i-a dăruit trei copii îi bătea pe aceștia, astfel că doar el poate să-i crească.

”A sunat la 112 că e mamă româncă sechestrată cu trei copii și bătută. M-am trezit la poartă cu mai multe mașini de Poliție. Nu s-a întâmplat nimic. Ulterior, a pus copiii să mă filmeze, că nu sunt un tată bun, că sunt violent. Copiii mi-au spus: tată, uite de ce nu vorbeam cu tine la telefon. Mama ne bătea, ne lua telefoanele. Și au început să-mi spună că bea în ultimul hal, că vomita în toată casa, venea cu fel și fel de bărbați. Am rămas șocat! I-am trimis imediat un mesaj că pentru mine e moartă și îngropată.

Adrian Marțian are avere de zeci de milioane de euro făcută după Revoluție

Le făceam baie fetițelor. Și-mi spun: tati, câtă răbdare ai tu! Știi ce făcea Roxana cu noi? Lua cuțitul sau foarfeca și ne tăia părul unde era încâlcit. Copiii nu-i spun mamă. Ei mă întreabă și acum dacă sunt adoptați. Nu am ce să demonstrez, din cauza asta au fost duși copiii la psiholog. În prezent, ei sunt la școală, la Târgu Mureș. Sunt cu mine. Frecventează înot, dansuri… M-am trezit cu Poliția cum că ar fi răpiți”, mai declara bărbatul conform sursei citate.

Milionarul recunoaște că ”a făcut greșeala vieții” pentru că și-a pus toată averea pe numele soției. ”Motivul pentru care ea vrea copiii e pentru că în Spania legea e diferită în România. Chiar dacă nu ești căsătorită cu tatăl copilului tău, el trebuie să pună la dispoziție o casă, o alocație. Dar cum aș putea să mai întrețin eu o femeie care a vrut să mă otrăvească? Așa spun copiii: ‘Tati, mami a vrut să ți pună cianură în mâncare’. Am și declarația omului căruia ea i-a dat un plic cu un praf. Am toate dovezile.

Nu mi-am bătut soția. Eu nu mă bat cu femeile, eu iubesc femeile. Această doamnă a trăit ca o regină, toată lumea este șocată de ceea ce a făcut. A avut tot ceea ce și-a dorit. Doamne, câte a putut să-mi facă această femeie. Nu mai am nevoie de dușmani, ea face cât toți la un loc”, mai declara Adrian Marțian pentru Cancan.ro.