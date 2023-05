Un cunoscut milionar român a murit. Nelu Bălan deținea cel mai faimos restaurant de lux din New York

Un cunoscut milionar român a murit. Nelu Bălan avea 64 de ani și deținea cel mai faimos restaurant de lux din New York, iar cel care a transmis vestea morții e fratele bărbatului. Fostul manechin Nelly Nătase a lăsat, de asemenea, un mesaj pe Facebook. ”RIP Nello! It was a pleasure to have known you! Drum lin spre cer”, a scris femeia.

Un cunoscut milionar român a murit

astfel că vestea morții sale i-a șocat pe toți. ”Da, este adevărat. Aveam o relație foarte bună, extraordinară. Eu locuiesc în România, el în America, iar eu am fost o singură dată în America, dar ne mai întâlneam la Istanbul. Are o fată și un băiat acolo. Venea să-i vadă și ne mai întâlneam acolo. Eu nu știu să fi avut probleme de sănătate. Avea o viață ordonată, echilibrată. Nu fuma, nu bea, nu chestii din astea”, a declarat Ștefan Bălan, fratele milionarului, pentru CanCan.

și și-a început cariera de ospătar în Iași, după care a emigrat în SUA și a lucrat în diverse baruri și restaurante. A ajuns să-și facă propriul restaurant, pe care l-a condus mai bine de 25 de ani, iar restaurantul respectiv a ajuns în scurt timp locul preferat al vedetelor și al oamenilor de afaceri din New York.

Și-a vândut afacerea în 2014, pentru că ar fi avut anumite probleme cu Fiscul, după care s-a mutat la Roma, însă făcea des naveta până la New York. Restaurantul era considerat printre cele mai scumpe din New York, iar vedete precum Charlize Theron, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger sau Kanye West îl vizitau des.

Conform Libertatea, un capuccino aici costa 12 dolari, iar un platou putea să ajungă chiar la 600 de dolari. Între timp, o porție de paste tagliolini cu unt și trufe albe costa 275 de dolari. Recordul a fost bătut de miliardarul Roman Abramovici, fost patron al echipei Chelsea Londra, care a plătit în acest restaurant o masă de 47.221 de dolari. Paradoxal, restaurantul nu avea cele mai bune recenzii din partea criticilor culinari, însă asta nu l-a oprit să devină favoritul vedetelor.

În 2010, celebrul critic culinar Sam Sifton a decis să ia masa la restaurantul Nello, însă nu a fost încântat de experiența de aici. Criticul a transmis că mâncarea a fost banală, iar patronul are un aspect extrem de neîngrijit. Cu toate acestea, Jay-Z și Beyonce au decis în 2009 să lase un bacșiș de 500 de dolari la Nello, astfel că românul a ajuns să fie poreclit ”cel mai șmecher român din New York”.

Conform presei din Italia, Nelu Bălan s-a ”iubit” cu o prințesă pentru care a părăsit SUA și s-a mutat la Roma. Se întâmpla în 2014, când și-a vândut acțiunile asociatului său Thomas Makkos. Iubita sa era prințesa Rita von Boncompagni Ludovisi, pe care intenționa să o ia de nevastă. S-ar fi întors în SUA în 2021, decis să își redeschidă un alt restaurant cu acest nume, însă planul său de afaceri nu a mai avut finalitate.

Deși România nu se poate lăuda cu restaurante unde calcă vedetele americane, există totuși localuri unde prețurile sunt demne de Hollywood. Cel mai recent exemplu e cel al unui restaurant din Cluj, unde un câine de companie a primit o porți de carne de vită cu foiță de aur, în valoare de 1.200 de lei.

Proprietarul restaurantului e șeful PSD Câmpia Turzii Avram Gal, cel care a brevetat platoul cu ”de toate” la 1.200 de lei. ”Platoul include carne de vită, cârnați și burgeri, iar politicianul clujean îl prezintă ca având un preț corect în raport cu ceea ce oferă. Însă lucrurile nu s-au oprit aici, iar restaurantul a introdus curând pe meniu un platou cu carne de vită de 6.000 de lei, acoperită cu foiță de aur”, remarcă Știri de Cluj.