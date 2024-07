Un cunoscut prezentator TV a plecat de la Realitatea: „Am simțit nevoia unui nou început”

Un prezentator vechi de la Realitatea a luat publicul prin surprindere atunci când a anunțat că și-a dat demisia. Timp de nouă ani a putut fi văzut la acest post de televiziune, inițial fiind reporter de teren.

Un celebru prezentator și-a dat demisia de la Realitatea

Călin Cociş, realizator tv, a anunțat că de la Realitatea Plus. Acesta făcea parte din echipa trustului din anul 2015. A început ca reporter de teren, acoperind domeniul justiției.

Ulterior, a moderat mai multe emisiuni cu teme economice, sociale şi politice. Printre acestea se numără: Deschide Lumea, România la apel, Realitatea Zilei. Pe de altă parte, Călin Cociș a prezentat şi jurnalele de ştiri Daytime News şi Primetime News.

Înainte de a lucra la Realitatea, a lucrat o perioadă cu site-ul de știri b365.ro. În trecut, a făcut și voluntariat și a fost t președintele Consiliului Judeţean al Elevilor Sibiu şi vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Elevilor, în perioada 2012-2013.

Jurnalistul a prezentat ultimul său jurnal de știri duminică, 30 iunie 2024. Tot atunci, el a mulțumit publicului și colegilor de la Realitatea pentru experiența ce a durat nu mai puțin de nouă ani.

„Ce fain e ca la finalul unei etape să-ți poți derula în minte momentele mișto pe care le-ai trăit. Și tare multe au fost, în 9 ani. Și pe teren. Și în platou. Și în redacție. Și în multe alte locuri. Ce sentiment să te gândești că oamenii te-au urmărit și și-au pus încrederea în tine.

Mulțam tare colegilor, foști și actuali, alături de care am lucrat la Realitatea. Un lucru știu sigur, au fost mult mai multe emoții la ultima emisiune decât la prima. Atât de-aici, la revedere!”, a spus

Și-a dorit un nou început

Pentru , Călin Cociș a declarat că era momentul ca în viața sa să înceapă o nouă etapă și că de la Realitatea îi aparține în totalitate.

„Realitatea e locul în care am învăţat tot ce ştiu despre televiziune. Au fost 9 ani incredibili şi pe teren şi în platou, şi nu pot decât să le mulţumesc colegilor alături de care am lucrat în tot acest timp.



Decizia de a pleca a fost a mea, am simţit nevoia unui nou început. Rămân foarte aproape de ce am făcut în aceşti ani şi voi reveni cu detalii curând”, a menționat Călin Cociș.