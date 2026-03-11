Un cunoscut sportiv a murit la doar 28 de ani, într-un accident rutier. Autoturismul cu 530 de cai putere a derapat într-o curbă

ADVERTISEMENT

Comunitatea celor care practică sporturi de contact este în doliu după ce un cunoscut sportiv a murit la doar 28 de ani. Tragedia s-a petrecut într-un accident rutier, tânărul aflându-se la volanul unui autoturism cu 530 de cai putere.

Sportivul care a murit la 28 de ani, într-un accident auto

A fost o figură emblematică a organizației „Oktagon MMA”, cea mai mare din Europa. În urma sa lasă o familie îndurerată după ce a încetat din viață la numai 28 de ani. Ibrahim Cholo a decedat într-un , la câțiva kilometri de Wuppertal (landul Renania de Nord-Westfalia).

Potrivit , luptătorul MMA se afla la volanul unui autoturism de lux pe care-l achiziționase recent. Mai exact, este vorba de un BMW M850i, cu 530 de cai putere sub capotă. Primele date arată că se afla la întrecere cu fratele său.

Oamenii legii care au ajuns la fața locului au dezvăluit că bărbatul a pierdut controlul într-o curbă periculoasă. Încerca să depășească mașina în care se afla ruda sa, însă a derapat. Astfel, a intrat în peretele unei case. Lovitura a fost chiar pe partea șoferului.

Sistemul de apelare automată în caz de urgență din mașină a trimis o alertă, imediat după coliziune. Autoritățile au sosit rapid la locul accidentului. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru cunoscutul sportiv german.

Cadrele medicale au declarat că a suferit numeroase răni incompatibile cu viața. Au confirmat decesul lui Ibrahim Cholo, care a trecut la cele veșnice în jurul orei 21:00, pe data de 8 martie 2026.

A lăsat în urmă o soție însărcinată și un copil de 2 ani

Vestea că german a murit într-un accident rutier a fost confirmată de starul Oktagon, Tamerlan Dulatov. Celebrul sportiv a reacționat la scurtă vreme după decesul tragic al lui Ibrahim Cholo.

„28 de ani. S-a trezit fără să știe că era pentru ultima dată. Ai fost un om bun, frate. Moartea chiar nu cunoaște vârsta și nici timpul”, a spus acesta despre luptătorul MMA, care a lăsat în urma sa o soție însărcinată.

Cuplul mai are o fetiță, în vârstă de 2 ani. Ibrahim Cholo a fost una dintre figurile emblematice ale Oktagon MMA. S-a făcut remarcat încă de la înființarea din 2022. La primul eveniment al organizației sportivul a pierdut la puncte meciul cu Jaime Cordero, după trei runde.

De-a lungul carierei sale, germanul a obținut 4 victorii. În schimb, a pierdut de două ori. A luptat în mai multe gale europene, printre care se numără Elite MMA Championship. Luptătorul MMA era pasionat de sporturile extreme.

Mai mult, adora să se plimbe cu motocicleta, conform imaginilor publicate pe rețelele de socializare. În mediul online au curs sutele de mesaje de condoleanțe după anunțul că sportivul nu mai este printre noi.