Un cunoscut sportiv, în stare critică după ce a fost împușcat în plină stradă! Medicii luptă pentru a-i salva viața

Kris Boyd, jucătorul echipei de fotbal american New York Jets, a ajuns în stare critică la spital după ce a fost împușcat în abdomen în noaptea de sâmbătă spre duminică, așa cum anunță presa de peste ocean. Totul ar fi pornit de la o altercație în plină stradă.

Sportivul, transportat de urgență la spital după ce a fost împușcat în plină stradă

Potrivit poliției americane, incidentul a avut loc în jurul orei două dimineața, pe West 38th Street, în apropiere de Seventh Avenue. Inițial, NYPD nu a făcut public numele victimei, însă a aflat că este vorba despre Kris Boyd.

a fost transportat de urgență la Bellevue Hospital, considerat cel mai vechi spital public din Statele Unite. Medicii spun că Boyd este în stare critică, dar stabilă și se fac eforturi pentru a i se salva viața.

Cum s-a petrecut totul. Ce au declarat martorii

Se pare că totul a pornit de la un conflict verbal care a degenerat în doar câteva secunde, iar atacatorul a scos din buzunar un pistol cu care l-a împușcat în abdomen pe Kris Boyd. Până în acest moment, poliția nu a făcut arestări.

Martorii citați de presa americană au povestit că atacatorul ar fi tras de două ori spre Kris Boyd, apoi s-a urcat rapid într-un SUV BMW X8 și a dispărut în câteva secunde pe străzile din Midtown Manhattan.

Kris Boyd a evoluat anterior pentru Houston Texans și Arizona Cardinals, iar a început în 2019, când a fost selectat de Minnesota Vikings. În acest sezon semnase cu Jets din postura de jucător liber de contract și spera să își poată relansa cariera.