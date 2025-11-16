Sport

Un cunoscut sportiv, în stare critică după ce a fost împușcat în plină stradă! Medicii luptă pentru a-i salva viața

Scene cumplite! Un sportiv a ajuns la spital după ce a fost împușcat în abdomen. De la ce a pornit tot conflictul. Ce au declarat martorii după ce atacatorul a fugit.
Alex Bodnariu
16.11.2025 | 23:21
Kris Boyd, jucătorul echipei de fotbal american New York Jets, a ajuns în stare critică la spital după ce a fost împușcat în abdomen în noaptea de sâmbătă spre duminică, așa cum anunță presa de peste ocean. Totul ar fi pornit de la o altercație în plină stradă.

Sportivul, transportat de urgență la spital după ce a fost împușcat în plină stradă

Potrivit poliției americane, incidentul a avut loc în jurul orei două dimineața, pe West 38th Street, în apropiere de Seventh Avenue. Inițial, NYPD nu a făcut public numele victimei, însă New York Post a aflat că este vorba despre Kris Boyd.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a fost transportat de urgență la Bellevue Hospital, considerat cel mai vechi spital public din Statele Unite. Medicii spun că Boyd este în stare critică, dar stabilă și se fac eforturi pentru a i se salva viața.

Cum s-a petrecut totul. Ce au declarat martorii

Se pare că totul a pornit de la un conflict verbal care a degenerat în doar câteva secunde, iar atacatorul a scos din buzunar un pistol cu care l-a împușcat în abdomen pe Kris Boyd. Până în acest moment, poliția nu a făcut arestări.

Martorii citați de presa americană au povestit că atacatorul ar fi tras de două ori spre Kris Boyd, apoi s-a urcat rapid într-un SUV BMW X8 și a dispărut în câteva secunde pe străzile din Midtown Manhattan.

Kris Boyd a evoluat anterior pentru Houston Texans și Arizona Cardinals, iar cariera lui în NFL a început în 2019, când a fost selectat de Minnesota Vikings. În acest sezon semnase cu Jets din postura de jucător liber de contract și spera să își poată relansa cariera.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
