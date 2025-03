Un cuplu a hotărât să-și renoveze casa, dar au aflat secretul bine păzit al vechiului proprietar: „A ignorat acest detaliu”

Un cuplu a făcut o descoperire neașteptată în timpul renovării locuinței. Totul a început cu o simplă intenție de a înlocui parchetul vechi, însă lucrurile au luat o turnură surprinzătoare. Muncitorii, uimiți de ceea ce au găsit sub podea, i-au alertat imediat pe proprietari. Secretul ascuns de fostul proprietar a ieșit astfel la iveală.

Ce a descoperit un bărbat sub bucățile vechi de parchet

Pentru că parchetul vechi era într-o stare destul de proastă, un bărbat și soția lui au decis să-l înlocuiască. Au chemat o echipă de muncitori, dar ceea ce părea o simplă lucrare s-a transformat rapid într-un mic mister. au descoperit 14 scrisori de dragoste, bine ascunse, cel mai probabil de fostul proprietar.

Fascinați de poveste, cei doi nu doar că le-au citit cu atenție, ci le-au fotografiat și postând imaginile online, informația ajungând astfel la urechea a sute de persoane.

„Eu și soția încercăm să citim scrisorile, să le găsim o cronologie. Se pare că fostul proprietar avea o aventură cu cineva, căci era un om căsătorit. Totuși, acestea sunt clar scrisori de dragoste.

Unele au scrise în ele mesajul de a fi distruse după citire, dar se pare că bărbatul a ignorat acest detaliu și a decis să le ascundă bine de tot în casă. Acum am decis să îl găsim pe primul proprietar al casei noastre, care are peste 100 de ani vechime”, a povestit bărbatul despre descoperirea de sub parchet

Autorii scrisorilor sunt aproape imposibil de găsit

După ce a postat scrisorile pe rețelele sociale, mulți internauți i-au sugerat să încerce să dea de urma cuplului misterios, ca să afle cum s-a încheiat povestea lor. El a explicat însă că acest lucru e imposibil, deoarece scrisorile nu au nicio adresă de expeditor, iar singurul indiciu este un nume: „Freddie”.

Un utilizator a comentat în glumă că „Freddie pare să fi fost un cuceritor”, observând că scrisul diferă pe mai multe plicuri. Bărbatul a confirmat: „Se pare că sunt doi autori. Majoritatea scrisorilor sunt semnate de Freddie”.

Un utilizator a sugerat că scrisorile de sub parchet ar putea fi predate unui arhivist local, care le-ar păstra și le-ar face disponibile cercetătorilor. Adesea, astfel de documente sunt considerate fără valoare istorică și ajung fie să fie aruncate, fie să fie ascunse, însă ele au, de fapt, o importanță semnificativă care merită apreciată și păstrată pentru generațiile viitoare, notează