Un cuplu celebru din fotbal e istorie! Lamine Yamal și Nicki Nicole s-au despărțit la doar 13 zile după ce anunțaseră oficial că sunt împreună

Lamine Yamal și iubita Nicki Nicole, un cuplu celebru din fotbal care și-a oficializat recent relația a devenit istorie. Deși păreau fericiți împreună, s-ar părea că ceva s-a schimbat.

Când s-ar fi cunoscut cei doi

Zvonurile spun cei doi au început o relație romantică când superba argentiniană, în vârstă de 25 de ani, a călătorit la Barcelona. Ulterior, au urmat săptămâni de speculații în presa spaniolă despre .

De altfel Nicole a putut fi văzută ulterior participând la meciul amical dintre Barcelone și Como, pe 10 august. Și iată că pe 25 august, cei doi s-au afișat împreună pentru prima oară pe rețelele de socializare.

Lamine Yamal a publicat o imagine în care cei doi erau foarte apropiați, în descrierea căreia a adăugat un tort și o inimă. S-ar părea însă că lucrurile nu ar fi durat chiar atât de mult

Ce s-ar fi întâmplat cu Lamine Yamal și Nicki Nicole

Zvonurile spun că cei doi s-ar fi despărțit deja, la doar 13 zile după ce au făcut oficială relația. Potrivit Marca, această idee a apărut după ce au eliminat toate urmele unul față de celălalt de pe paginile lor de socializare.

Unii fani au speculat însă că nu au existat postări de lungă durată pe Instagram înainte, ci doar povești care expiră după 24 de ore. Pe de altă parte, niciunul dintre ei nu a reacționat până acum la aceste zvonuri.

Astfel, nu este clar dacă într-adevăr, Lamine Yamal și Nicki Nicole s-au despărțit oficial sau nu. Un lucru este cert și anume faptul că fotbalistul a generat mari controverse în ultimele luni de zile, arată .

Lamine Yamal, aniversare controversată

Spre exemplu, Lamine Yamal a împlinit în luna iulie 18 ani. Iar petrecerea organizată a fost una intens discutată în presă. Zvonurile spun că au existat inclusiv plătite femei pentru a participa la eveniment.

Mai exact, au fost făcute publice niște imagini în care puteau fi observate femei care treceau prin punctul de control. La aniversarea fotbalistului au participat în jur de 200 de persoane, printre care membri ai familiei, colegi de echipă, dar și prieteni.

Întregul eveniment a avut loc pe o proprietate privată. Chiar și așa, rămân câteva semne de întrebare. Modelul spaniol Calvo, care a fost Miss Teenager Spania 2021 și Miss Teenager Europa 2022, spre exemplu, a susținut că a fost invitată să participe la eveniment.

Totodată, ea a mai dezvăluit și că organizatorii căutau să angajeze 12 femei blonde cu anumite dimensiuni corporale. Acestea ar fi fost plătite cu până la 20.000 de euro și ar fi trebuit să fie disponibile timp de 24 de ore, locația evenimentului nefiind dezvăluită.