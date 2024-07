Un cuplu din sezonul 9 al emisiunii Mireasa s-a despărțit. Puțini s-ar fi așteptat

Un cuplu care a făcut parte din sezonul 9 al emisiunii Mireasa a luat hotărârea de a nu mai continua pe același drum. Asta după ce multă lume considera că va fi împreună până la adânci bătrâneți. Cei doi îndrăgostiți se potriveau de minune, în opinia fanilor lor.

Cuplul de la Mireasa, sezonul 9, care s-a despărțit

Elena și Valentin . Cei doi foști participanți la emisiunea Mireasa, sezonul 9, au ajuns la concluzia că este mai bine să-și vadă fiecare de drumul propriu. Cum de au ajuns în acest punct neașteptat?

ADVERTISEMENT

De când au apărut la show-ul matrimonial, Elena și Valentin au ajuns să fie cunoscuți și să fie apreciați de o comunitate mare de români. Pe rețelele de socializare, tinerii mențin legătura cu admiratorii și le oferă detalii despre noutățile din viața lor.

Între Elena și Valetin părea că este doar lapte și miere până de curând. De câteva zile au apărut, totuși, zvonuri potrivit cărora ei nu mai formează un cuplu și că au decis să se separe.

ADVERTISEMENT

Cine a decis despărțirea

Într-un Instastory, Valentin a fost primul care a dat vestea destrămării poveștii de dragoste. Ruptura s-a produs pe 26 iulie și el a fost cel care a decis să nu mai continue relația, fiindcă nu simte acest lucru. Valentin nu vrea să o țină pe loc pe Elena.

”Bună ziua tuturor. Eu cu Elena nu mai suntem împreună de pe data de 26. Am ieșit în oraș la un restaurant, am vorbit împreună și eu i-am spus că nu mai vreau să continuăm, pentru că nu simt mai mult și nu vreau să ne ținem pe loc unul pe celălalt.

ADVERTISEMENT

Ea nu dorește să își asume public acest lucru, pentru că nu dorește să intre live împreună să discutăm cu voi. Că în relația aceasta am fost doar eu, așa se pare”, a scris Valentin într-un Instastory.

După postarea lui Valentin, a reacționat și Elena. Ea le-a explicat urmăritorilor că i-ar fi plăcut să anunțe despărțirea printr-un live pe TikTok, dar nu a mai fost posibil din cauza lui Valentin. Tânăra a lăsat de înțeles că separarea nu a fost tocmai pe cale amiabilă.

ADVERTISEMENT

”Dum cum ați observat, eu și Valentin nu mai suntem într-o relație, lucru pe care l-am decis cu puțin timp în urmă. Da, nu am menționat public pentru că am fi dorit să o facem printr-un live, dar nu mă simțeam confortabil din cauza posibilelor contraziceri ce puteau apărea. Așa că am decis să ne vedem să facem un tiktok/reel pe care l-a anulat Valentin chiar astăzi”, a fost și reacția Elenei, într-un Instastory.