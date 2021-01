Un cutremur cu magnitudinea 6.1 s-a produs în Statele Unite ale Americii

Seismul s-a produs duminică, 3 ianuarie, în Insulele Aleutine, care aparțin statului american Alaska.

Informația aparține Centrului German de Cercetare pentru Geoștiință și a fost confirmată de mai multe site-uri de specialitate.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 17 kilometri, la 235 de kilometri de orașul Adak, din Alaska.

Cu o populație de 8.162 de oameni, Insulele Aleutine sunt situate între Asia și America de Nord în Oceanul Pacific de nord, la sud de strâmtoarea Bering, separând Oceanul Pacific de Marea Bering.

Insulele aparțin SUA și formează un lanț de 150 de insule cu o lungime de 1.750 km și o suprafață de 37.850 de kilometri. Situate la doar 325 de kilometri de Rusia, doar 7 dintre aceste insule sunt locuite de vânători de animale de blănuri și pescari.

Insula principală e Unalaska cu portul principal Dutch harbor. Insulele sunt împărțite în mai multe grupe precum Fox Islands, Islands of Four Mountains, Andreanof Islands, Rat Islands, Near Islands sau în grupe mai mari ca Delarof Islands, Krenitzin Islands și die Semichi Islands.

Momentan nu au fost înregistrate victime sau daune materiale, însă cercetătorii vor face un nou anunț în acest sens la finalul zilei.

Cel mai mare cutremur din Alaska s-a înregistrat în 1964 și a produs pagube însemnate de peste 300 de milioane de dolari. Cutremurul a avut magnitudinea de 9.4 și a omorât 131 de oameni în urma tsunamiurilor produse de cutremur.