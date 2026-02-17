Un cutremur politic e pe cale să se producă în Ungaria. Cea mai dură bătălie electorală din ultimii 20 de ani clatină tronul lui Viktor Orban

ADVERTISEMENT

„Şarlatan, escroc, balon cu aer cald”, sunt câteva dintre etichetele puse liderului opoziţiei maghiare, Peter Magyar, şeful Partidului Tisza (Respect şi Libertate), de susţinătorii actualului premier Viktor Orban. Chiar şi observatorii neutri s-au întrebat până de curând dacă întreaga construcţie Tisza este doar partidul unui singur om şi cât de capabil este acesta să formeze un guvern, însă ultimele evenimente de pe scena politică maghiară au schimbat această percepţie, iar ultimele sondaje de la Budapesta arată că Magyar l-ar învinge pe Orban în scrutinul de peste două luni.

Cine este Peter Magyar, marele rival al lui Viktor Orban

Bătălia electorală din 12 aprilie se anunţă cea mai dură din ultimii 24 de ani din Ungaria şi, în acelaşi timp, cel mai dificil test pentru premierul Orban din 2010, de când se află în fruntea guvernului. Marele său rival, Peter Magyar, este un avocat în vârstă de 44 de ani, apărut pe neaşteptate pe marea scenă politică în februarie 2024. A fost soţul fostului ministru al Justiţiei, Judit Varga, implicată în două scandaluri politice majore în primăvara lui 2024, care i-au încheiat cariera politică.

ADVERTISEMENT

Înainte de a intra oficial în politică, Peter Magyar a deținut diverse funcții în administrația publică și sectorul juridic, fiind responsabil pentru legislaţia UE în MAE maghiar (2010) sau director al Centrului de Credite pentru Studenţi (2019-2022).

Talentul său oratoric i-a adus rapid popularitate imensă și a reușit cu mai multe ocazii să adune sute de mii de oameni pentru a , din al cărui partid a plecat în urmă cu doi ani. A preluat apoi conducerea micul partid Tisza, care a depășit rapid în sondaje Fidesz-ul aflat la guvernare, și a promis o schimbare radicală de politică și sistem în Ungaria. Cum și cu cine intenționa să realizeze aceste aceste schimbări a rămas multă vreme neclar, fiind singurul care apărea în lumina reflectoarelor.

ADVERTISEMENT

„Când oameni de afaceri de succes se alătură Tisza, este și un semnal că ei cred că Orban ar putea pica”

În schimb, în ultimele săptămâni mai mulţi experți și personalități ale vieţii publice maghiare s-au alăturat Tisza. Printre cele mai recente exemple îl amintim pe cel al influentului om de afaceri și fostul director general al Shell, Istvan Kapitany, sau pe expertă în energie Anita Orban (fără nicio legătură cu prim-ministrul), care a fost cândva apropiată de aripa euro-atlantică a partidului Fidesz al lui Orban. De asemenea, fostul șef al Statului Major General al Ungariei, Romulusz Ruszin-Szendi, este înscris în Tisza de mai multă vreme.

ADVERTISEMENT

„Mulți credeau că Tisza nu ar fi capabil să preia puterea. Faptul că oameni precum Istvan Kapitany și Anita Orban s-au alăturat partidului contrazice această impresie. Mai mult, am fost surprins că astfel de oameni celebri și-au pus fețele și numele la dispoziția partidului chiar înainte de alegeri”, a declarat politologul Gabor Török într-un podcast, pe portalul 24.hu. Politologul Daniel Rona oferă o explicație pentru aceste mişcări politice. Într-un interviu acordat portalului Telex, el a spus că mulţi oameni influenţi din Ungaria iau în calcul probabilitatea sfârșitului regimului Orban. „Când oameni de afaceri de succes se alătură Tisza, este și un semnal că ei cred într-o astfel de schimbare”, a spus Rona.

Foştii membri ai Fidesz care au trecut la Tisza, acuzaţi că sunt „oamenii lui Soroş”

Economistul Istvan Kapitany (64 ami) și-a început cariera la sfârșitul anilor 1980, în perioada în care Ungaria se afla în tranziția către o economie de piață. Inițial angajat al unei mici filiale maghiare a Shell, a devenit ulterior vicepreședinte al Shell International Petroleum, funcție pe care a deținut-o până la părăsirea companiei în 2024. De asemenea, a fost președinte al Asociației Managerilor Maghiari (MOSZ). cu Ordinul de Merit Maghiar, dar după ce s-a alăturat Tisza şeful diplomaţiei de la Budapesta, Peter Szijjarto, l-a acuzat că e un „reprezentant al marilor afaceri internaționale, nu al intereselor poporului maghiar”.

ADVERTISEMENT

Anita Orban (51 ani) a avut un parcurs oarecum similar. Licențiată în economie și drept internațional, ea este un expert internațional de renume în domeniul energiei. Până în 2021 a fost consultant pentru companii din sectorul gazelor naturale lichefiate (GNL), apoi manager la Vodafone Ungaria. La un moment dat a făcut parte din aripa pro-occidentală și euro-atlantică a Fidesz și a fost ambasador itinerant al Ungariei pentru securitate energetică. La sfârșitul lunii ianuarie ea și-a anunțat intenția de a se implica în Tisza, iar numele său este vehiculat pentru portofoliul externelor în cazul în care partidul va câştiga alegerile. În schimb, liderul grupării Fidesz, Mate Kocsis, o numeşte „agentul lui Soros”, iar ministrul de externe Szijjarto o acuză că face lobby împotriva Ungariei, încercând să împiedice țara să cumpere gaz rusesc ieftin.

Printre alte personalități notabile care s-au alăturat echipei Tisza în ultimii ani se numără fostul șef al Statului Major General, Romulusz Ruszin-Szendi, medicul și popularul influencer în domeniul sănătății Andras Kulja , actorul și regizorul Mark Radnai , expertul în domeniul bancar și financiar Andras Karman, cântăreața Erzsebet Csezy și pastorul Bisericii Reformate Zoltan Tarr.

Partidul lui Viktor Orban este devansat în sondaje cu 10% de partidul lui Peter Magyar

La începutul acestei luni, Magyar și cabinetul său de experți şi-au prezentat mult așteptatul lor program electoral, pe YouTube, într-un videoclip de o oră. Pe lângă marea promisiune a lui Tisza de a aboli „sistemul corupt Orbán și de a restabili statul de drept și democrația în Ungaria”, cele mai importante puncte ale programului de 240 de pagini sunt: ​​revenirea Ungariei ca partener de încredere în UE și NATO, reforme în sistemele de sănătate și educație, politici sociale îmbunătățite și o luptă sustenabilă împotriva sărăciei.

Tisza intenționează să mențină majoritatea măsurilor sociale din era Orbán, cum ar fi sprijinul pentru familii și pensionari. De asemenea, nu vor exista modificări ale politicii de migrație. Partidul se opune integrării rapide a Ucrainei în UE, dar își anunță intenția de a normaliza relațiile cu țara vecină. În același timp, dependența de petrolul și gazele rusești ar trebui redusă semnificativ până în 2035. Mulți observatori independenți din Ungaria văd însă programul mai mult ca pe o încercare de a respinge acuzațiile venite din tabăra lui Orban, cum că Tisza ar fi un partid care ar reprezenta interesele străine.

Mai mult, Peter Magyar anticipează că în perioada următoare vor avea loc altfel de atacuri asupra sa. Într-o postare pe Facebook, el susține că vor fi publicate videoclipuri sexuale compromițătoare în care ar apărea. Există deja un site web misterios sub numele de domeniu al vicepreședintelui Tiszei, Marko Radnai – care nu este de fapt site-ul său real. Acesta prezintă un pat gol într-un dormitor, filmat din perspectiva unei camere de supraveghere. Deasupra patului scrie: „În curând”, relatează Deutsche Welle, care anticipează că bătălia electorală din Ungaria va intra într-o nouă fază.

În momentul de faţă cifrele nu sunt deloc bune pentru Viktor Orban. Un sondaj realizat la sfârșitul lunii ianuarie arată că Tisza are 49% din sprijinul electoratului, iar Fidesz are 39%.