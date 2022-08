Un cutremur puternic a lovit insula Sumatra din Indonezia. Locuitorii din anumite zone au fost evacuați

Insula Sumatra din vestul Indoneziei a fost lovită, luni dimineața, de mai multe cutremure. Cel mai puternic a fost unul de 6.4, revizuit ulterior la 6.1.

Încă de la primele ore ale zilei de luni, 29 august, trei cutremure consecutive au zguduit națiunea asiatică. Primul a înregistrat o magnitudine de 5.2, fiind raportat înainte de zorii zilei. Acesta a fost urmat de un cutremur cu magnitudinea 5.4, la circa o oră distanță.

Cel mai recent și, de asemenea, cel mai puternic a fost al treilea din această serie. Timp de câteva secunde, seismul de 6.1 pe Richter a afectat insulele Mentawai, în capitala provinciei Padang, și în zona muntoasă din jur Bukitinggi, a anunțat Agenţia de meteorologie şi geofizică din Indonezia (BMKG), citată de .

Locuitorii din mai multe sate din zona epicentrului seismului au fost evacuați pe un teren mai înalt, a declarat un oficial local pentru dezastre.

Acesta a mai adăugat că o biserică, o școală și o unitate de sănătate au fost ușor avariate de șocul cutremurului. Localnicii au fost avertizați împotriva potențialelor replici, fiind îndemnați să nu intre în panică.

The atmosphere during the earthquake at M Djamil Hospital,West Sumatra City indonesia

Several visitors and patients left the building to save themselves

So far it’s still safe

