„Un dansator de bolero când adversarul era cu cuțitul în dinți”. Andrei Vochin, foarte dur cu Rapid și cu Gâlcă!

Rapid a pierdut cu 0-3 pe terenul lui CFR Cluj, iar Andrei Vochin nu a avut milă de giuleșteni. Ce a spus oficialul FRF despre echipa lui Costel Gâlcă, de fapt.
Mihai Dragomir
24.11.2025 | 22:15
Un dansator de bolero cand adversarul era cu cutitul in dinti Andrei Vochin foarte dur cu Rapid si cu Galca
Andrei Vochin, fără menajamente la adresa Rapidului și a lui Gâlcă după eșecul cu CFR Cluj. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Rapid a plecat fără niciun punct de la CFR Cluj după ce a cedat cu 0-3 în fața ardelenilor. Giuleștenii au fost criticați dur de Andrei Vochin. Cum a descris oficialul FRF echipa lui Gâlcă.

Andrei Vochin, fără milă la adresa Rapidului după 0-3 cu CFR Cluj

Derby-ul CFR Cluj – Rapid din etapa a 17-a din SuperLiga a fost câștigat de gazde cu scorul de 3-0. Giuleștenii au plecat dezamăgiți după o seară de la care aveau cu totul alte așteptări.

Asta s-a întâmplat și în cazul lui Andrei Vochin, căruia nu i-a venit să creadă cum s-a prezentat Rapidul lui Gâlcă la această partidă. Oficialul FRF consideră că giuleștenii au venit mult prea relaxați și că de aceea au primit o corecție în Gruia.

„Cred că Rapidul ar fi făcut bine să învețe dintr-un egal, din ăla de la Craiova, și să nu mai vină la meci în starea asta de dansator de bolero, în momentul în care adversarul vine cu cuțitul în dinți. Au părut așa că au venit într-o seară de duminică să facă un spectacol frumos, în vreme ce adversarul era cu cuțitul în dinți!”, a spus inițial Andrei Vochin.

Ce trebuia să facă Rapid, de fapt, în meciul cu CFR Cluj. „Nu mi-au dat senzația asta!”

Ulterior, consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF și-a continuat discursul și i-a spus lui Costel Gâlcă, cel care a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi după meci, ce trebuia să facă echipa lui la partida de duminică seară.

„Dacă vrei să ai continuitate în rezultate, în primul rând trebuie să te bați pentru asta. Jucătorii Rapidului nu mi-au dat senzația că sunt și ei cu cuțitul în dinți.

Băi, ăștia vor să ne ia ce e al nostru. Liga ne dă un punct din oficiu, nu avem voie să îl pierdem, trebuie să ne batem pentru el. Păi să ai 6-0 raportul șuturilor în minutul 12…”, a mai spus Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

