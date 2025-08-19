Un deputat finlandez s-a sinucis la doar 30 de ani, chiar în clădirea parlamentului. Ce a dezvăluit cu câteva săptămâni în urmă

Un tânăr deputat finlandez s-a sinucis în clădirea parlamentului țării, din capitala Helsinki. Tragicul incident are loc la doar câteva săptămâni după ce politicianul a vorbit public despre problemele sale. Eemeli Peltonen, în vârstă de 30 de ani, parlamentar al Partidului Social Democrat (SDP), a murit marți, în jurul orei 12.00.

Politicianul fusese cel mai tânăr preşedinte de consiliu local

Deputatul se afla la primul său mandat şi fusese ales în parlament în urma alegerilor din 2023. El era membru al comisiilor administrative și juridice ale parlamentului finlandez. Cariera sa politică a început la vârsta de 18 ani, când a fost ales în consiliul local Järvenpää, iar la 22 de ani a devenit chiar președintele consiliului local, cea mai tânără persoană care a deținut vreodată această funcție.

În luna iunie, Peltonen a anunțat pe rețelele de socializare că este tratat pentru o afecțiune renală, situaţie care l-a determinat să-și suspende activitatea parlamentară timp de câteva săptămâni, pentru a se recupera acasă. Ulterior s-a aflat că a contractat o infecție bacteriană în timpul tratamentului.

Cu câteva zile , Eemeli Peltonen spunea: „Am început un tratament intravenos cu antibiotice pentru a învinge bacteria, iar asta va dura mult timp. În paralel, tratamentul pentru boala mea de rinichi va continua”.

„Peltonen a lucrat întotdeauna pentru binele Finlandei”

a şocat lumea politică finlandeză. „Este greu de înțeles, darămite de acceptat, că iubitul nostru prieten și coleg Emeli nu mai este printre noi și că nu-i vom mai vedea zâmbetul și înfățișarea pașnică”, a transmis Președintele Partidului Social Democrat, Antti Lindtmann.

„Emeli a fost o persoană unică în multe privințe. Nu a căutat niciodată nimic pentru sine, ci a lucrat întotdeauna pentru binele comun al Finlandei și al mișcării social-democrate. Întotdeauna i-a ajutat pe ceilalți și a făcut lumea un loc mai bun pentru toţi. Mă număr printre cei care s-au putut bucura de compania și abilitățile sale ani de zile.

Durerea și șocul sunt imense. Pierderea este ireparabilă. Cele mai sincere condoleanțe familiei lui Eemeli și tuturor celor dragi. Familia poartă cea mai mare durere și tristețe. Gândurile noastre sunt alături de cei dragi lui astăzi, oferindu-le alinare în această pierdere incomensurabilă”, a adăugat şeful partidului.