News

Un deputat finlandez s-a sinucis la doar 30 de ani, chiar în clădirea parlamentului. Ce a dezvăluit cu câteva săptămâni în urmă

Şoc în cladirea parlamentului din Helsinki. Un politician finlandez, în vârstă de doar 30 de ani, şi-a pus capăt zilelor.
Daniel Spătaru
19.08.2025 | 16:43
Un deputat finlandez sa sinucis la doar 30 de ani chiar in cladirea parlamentului Ce a dezvaluit cu cateva saptamani in urma
Eemeli Peltonen s-a sinucis la doar 30 de ani Foto: yle.fi

Un tânăr deputat finlandez s-a sinucis în clădirea parlamentului țării, din capitala Helsinki. Tragicul incident are loc la doar câteva săptămâni după ce politicianul a vorbit public despre problemele sale. Eemeli Peltonen, în vârstă de 30 de ani, parlamentar al Partidului Social Democrat (SDP), a murit marți, în jurul orei 12.00.

ADVERTISEMENT

Politicianul fusese cel mai tânăr preşedinte de consiliu local

Deputatul se afla la primul său mandat şi fusese ales în parlament în urma alegerilor din 2023. El era membru al comisiilor administrative și juridice ale parlamentului finlandez. Cariera sa politică a început la vârsta de 18 ani, când a fost ales în consiliul local Järvenpää, iar la 22 de ani a devenit chiar președintele consiliului local, cea mai tânără persoană care a deținut vreodată această funcție.

În luna iunie, Peltonen a anunțat pe rețelele de socializare că este tratat pentru o afecțiune renală, situaţie care l-a determinat să-și suspende activitatea parlamentară timp de câteva săptămâni, pentru a se recupera acasă. Ulterior s-a aflat că a contractat o infecție bacteriană în timpul tratamentului.

ADVERTISEMENT

Cu câteva zile înainte de a-şi pune capăt zilelor, Eemeli Peltonen spunea: „Am început un tratament intravenos cu antibiotice pentru a învinge bacteria, iar asta va dura mult timp. În paralel, tratamentul pentru boala mea de rinichi va continua”.

„Peltonen a lucrat întotdeauna pentru binele Finlandei”

Moartea lui Peltonen a şocat lumea politică finlandeză. „Este greu de înțeles, darămite de acceptat, că iubitul nostru prieten și coleg Emeli nu mai este printre noi și că nu-i vom mai vedea zâmbetul și înfățișarea pașnică”, a transmis Președintele Partidului Social Democrat, Antti Lindtmann.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna

„Emeli a fost o persoană unică în multe privințe. Nu a căutat niciodată nimic pentru sine, ci a lucrat întotdeauna pentru binele comun al Finlandei și al mișcării social-democrate. Întotdeauna i-a ajutat pe ceilalți și a făcut lumea un loc mai bun pentru toţi. Mă număr printre cei care s-au putut bucura de compania și abilitățile sale ani de zile.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E...
Digisport.ro
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”

Durerea și șocul sunt imense. Pierderea este ireparabilă. Cele mai sincere condoleanțe familiei lui Eemeli și tuturor celor dragi. Familia poartă cea mai mare durere și tristețe. Gândurile noastre sunt alături de cei dragi lui astăzi, oferindu-le alinare în această pierdere incomensurabilă”, a adăugat şeful partidului.

În toiul negocierilor pentru pacea din Ucraina, Germania își instruiește primarii pentru războiul...
Fanatik
În toiul negocierilor pentru pacea din Ucraina, Germania își instruiește primarii pentru războiul viitorului: ”Rusia are aceste capacități”
Ce se schimbă la concediile medicale și ce trebuie să știe românii despre...
Fanatik
Ce se schimbă la concediile medicale și ce trebuie să știe românii despre noile formulare. Detaliul important care va apărea pe documente
Guvernul oferă noi ajutoare românilor afectați de inundațiile din iulie. Vestea făcută publică...
Fanatik
Guvernul oferă noi ajutoare românilor afectați de inundațiile din iulie. Vestea făcută publică de premierul Ilie Bolojan
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Popovici l-a bătut pe Popovici. Românul a intrat în istorie cu un record...
iamsport.ro
Popovici l-a bătut pe Popovici. Românul a intrat în istorie cu un record remarcabil
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!