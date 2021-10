Un deputat USR cere anularea Sărbătorilor Iașilor: „Opriți această bombă epidemiologică!”

Monica Berescu, deputat de Iași din partea USR, a afirmat că situația epidemiologică gravă din Iași impune anularea sărbătorilor acestui oraș, eveniment care se desfășoară în aceste zile.

Deputatul nu cere în mod explicit anularea pelerinajului de la moaștele sf. Paraschiva, dar solicită autorităților locale să anuleze evenimentele colaterale pelerinajului.

În același timp, Berescu cere mitropolitului Moldovei să sprijine autoritățile medicale în lupta împotriva epidemiei de coronavirus.

ADVERTISEMENT

„Cum poate sărbători un oraș în care mor zilnic zeci de oameni?”

„Iașul a depășit astăzi pragul de peste 8,5 cazuri de COVID 19 la 1000 de locuitori iar Sărbătorile Iașului sunt în plină desfășurare. Am trimis acum câteva zile o adresă către Prefectura Iași prin care am cerut răspunsuri privind măsurile adoptate pentru a garanta sănătatea și siguranța cetățenilor în timpul pelerinajului și a festivităților programate. Nici până la această oră nu am primit răspuns”, a scris Monica Berescu pe .

Deputatul cere decidenților locali să ia în seama avertismentele medicilor din oraș și al directorului ISP Iași.

ADVERTISEMENT

„Le cer ferm autorităților din Iași să nu fie co-părtașe la pierderi de vieți omenești. Fac un apel public către primarul Mihai Chirica și către Instituția Prefectului – Județul Iași prin care le solicit să oprească toate manifestările planificate pentru Sărbătorile Iașului. Cum poate sărbători un oraș în care se îmbolnăvesc zilnic sute de oameni și mor alte zeci? Domnilor, încă puteți opri această bombă epidemiologică cu ceas!”, spune Monica Berescu.

„Mă adresez Arhiepiscopia Iașilor – Mitropolia Moldovei și Bucovinei cu rugămintea de a lupta alături de personalul medical pentru a opri această pandemie”, a încheiat deputatul.

ADVERTISEMENT

Pelerinajul de la mitropolie a început de vineri, iar mii de oameni se închină la . Pe 14 octombrie va fi oficiată liturghia în catedrala de la Iași, eveniment care în mod tradițional adună mii de participanți.

Pe lângă manifestările cu caracter religios, în această perioadă au loc la Iași mai multe evenimente la care este așteptat un public numeros. De exemplu, pe 9-10 octombrie se va desfășura Festivalul folcloric internațional „Trandafir de la Moldova”.

ADVERTISEMENT

Târgul de toamnă va fi organizat la Hala Centrală, pe Esplanada Costache Negri – Aleea cu castani, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada I.C. Brătianu și în Piața Unirii.

Sărbătoarea Vinului este organizată în parcările din jurul Halei Centrale, iar în piețele orașului sunt programate mai multe concerte.