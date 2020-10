Un deputat USR demisionează din partid și din Parlament. „Oricum urma să o fac ca să nu rămân cu pensia specială”

Deputatul de Ilfov Cornel Zainea a anunțat că demisionează atât din USR, cât și din Parlament, el invocând neînțelegeri cu conducerea filialei.

Zainea a precizat că oricum ar fi renunțat la funcția de deputat în ultima zi de mandat pentru că nu ar fi vrut să rămână cu „tinicheaua pensiei speciale”.

Totuși deputatul nu intenționează să iasă din politică, el menționând, într-o postare pe Facebook, că ia în calcul o candidatură independentă la alegerile parlamentare din 6 decembrie.

Cornel Zainea pleacă din USR din cauza unor neînțelegeri

„Am luptat în USR pentru principiile și valorile în care cred. Pentru interzicerea cumulului de funcții care creează baroni locali. Pentru vot reprezentativ. Pentru transparentizarea cheltuirii sumelor forfetare ale parlamentarilor. Am vorbit sistematic despre meritocrație, despre cum ar trebui să măsurăm performanța unui parlamentar. Unele din aceste lupte le-am pierdut. USR și se pare că și PLUS devin partide în care câștigă cine “are control pe filială”.

Demisionez din USR. Dar și din Parlament!”, a scris Cornel Zainea.

El a precizat că demisia din Parlament este un gest de onoare ca urmare a faptului că a fost ales deputat candidând pe listele USR.

„Oricum ar fi urmat s-o fac în ultima zi de mandat, pentru a nu rămâne cu tinicheaua pensiei speciale agățate de coadă. E o discuție mai veche între parlamentarii USR, încă de la preluarea mandatelor, de care colegii mei sper să nu uite. Dacă corupția este considerată un cancer al societății românești, cred că pensia specială este un fel de… COVID: îi omoară cu zile pe cei vulnerabili, în timp ce ”norocoșii” nu prezintă niciun fel de simptome!”, a precizat deputatul.

Zainea ia în considerare o candidatură ca independent tot în județul în care a obținut primul mandat, Ilfov. „În acest moment, evaluez implicațiile pentru o candidatură independentă la Camera Deputaților, în Ilfov. Semnături, campanie cu cheltuielile aferente… Munca începută în parlament nu trebuie să se piardă. Decizia mea nu are nimic de a face cu echipa din Chiajna, dimpotrivă, le voi rămâne aproape, din orice postură, în luptele care urmează”, a scris Cornel Zainea.

El a indicat în postare și punctele centrale ale posibilei sale campanii electorale pentru alegerile din decembrie: „limitarea mandatelor pentru orice funcție publică. Vot pentru persoane, nu pentru liste. Un stat în care oamenii ajung în funcții pe merit, nu un stat capturat de impostori.”