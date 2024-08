Un deținut periculos a evadat de la Rahova. Poliția cere ajutorul populației pentru a-l prinde

Bărbatul are 37 de ani și își ispășea pedeapsa pentru furt la Penitenciarul Rahova. Individul a fost dat în urmărire, după ce nu s-a mai prezentat înapoi după cele 24 de ore de permisie. Acum, după ce va fi prins, bărbatul va primi o perioadă suplimentară de timp la pedeapsă, pentru că a ales să evadeze.

Un deținut periculos a evadat de la Rahova, oamenii sunt rugați să sune la 112

Pencea Hariton Marian fusese condamnat definitiv la 2 ani, 9 luni și 297 de zile pentru furt calificat. Bărbatul este acum căutat în toată țara. Autoritățile spun că în momentul în care plecase din penitenciar era îmbrăcat cu blugi de culoare albastru și un tricou de culoare albă.

”În vederea capturării deţinutului au fost dispuse măsuri specifice, respectiv: sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, informarea Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Poliţiei Oraşului Bragadiru.

Au fost sesizate și IPJ Ialomiţa, Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră a Municipiului Bucureşti, procedându-se totodată la alarmarea personalului şi trimiterea de echipe de căutare formate din poliţişti de penitenciare ai unităţii“, au transmis reprezentanții Penitenciarului Rahova.

Cetățenii care-l văd pe bărbat sunt rugați să sune la 112. Oamenii sunt rugați să nu se apropie de acesta și să nu intre în contact, pentru că evadatul este considerat periculos. În urmă cu mai multe luni, un deținut evada într-un mod similar din Penitenciarul Rahova și era prins după 15 ore, chiar la Oradea.

Un criminal periculos a evadat și a fost prins după 15 ore la Oradea

, însă a fost recunoscut de cineva care a sunat la 112. Polițiștii au analizat inițial imaginile cu bărbatul, după evadare, iar acesta fugea pe stradă în Sectorul 2. Fiind considerat un criminal extrem de periculos, bărbatul a reușit să convingă un șofer să-l ducă până la Oradea.

Individul ar fi fugit în momentul în care era escortat de doi polițiști la o clinică privată, pentru analize. Ar fi evadat chiar dintr-o Ambulanță și ar fi plănuit să fugă din țară. Și-ar fi pus la cale planul cu lux de amănunte și nu ar fi acționat la întâmplare. A fost dat de gol de un trecător, care l-a recunoscut.

Mészáros Zsombor are de ispășit 18 ani după gratii pentru crimă, însă pentru evadare va primi trei ani de închisoare în plus. Polițiștii nu știu cum a reușit să fugă de sub escortă, însă e cert că fusese dus la o clinică privată din Obor și nu avea cătușe. Ar fi profitat de un moment de neatenție înainte să se facă nevăzut.

Ministrul justiției, Alina Gorghiu, declara anul trecut că în țara noastră există 23.555 de deținuți, dintre care 4,45% sunt femei. România are o rată de recidivă de 36,75%, astfel că 1 din 3 deținuți se întorc la închisoare după ce sunt eliberați, semn că sistemul național de penitenciare nu este tocmai unul performant.