Un deținut român din Italia a luat doi ostatici într-o farmacie și a amenințat cu un cuțit un angajat. Cum a încercat să scape de polițiști

Un român în vârstă de 46 de ani, din Italia, care ispășea o pedeapsă în regim semideschis, a creat panică într-o farmacie, după ce a intrat cu un cuțit și a amenințat un angajat și un client. Acesta voia să obțină analgezice, așa că i-a luat pe cei doi .

ADVERTISEMENT

Un român din Italia a intrat într-o farmacie și a luat doi ostatici

Un incident neobișnuit a avut loc în Belluno, provincia Veneto. Un român de 46 de ani a intrat într-o farmacie, înarmat cu un cuțit, și a amenințat un angajat pentru a obține analgezice. Acesta era deținut în regim semideschis, conform .

Între timp, un client a intrat în farmacie, astfel că a fost și el forțat să rămână sub amenințarea românului. Cu toate acestea, angajatul a reușit să apese butonul de panică, așa că a alertat poliția.

ADVERTISEMENT

În momentul în care oamenii legii s-au deplasat la fața locului, bărbatul a luat pe el un halat alb și a pretins că este angajat, pentru a scăpa de polițiști. Totuși, el a fost recunoscut și a fost arestat.

Un conațional a provocat haos la un festival din Italia

În loc de voie bună, a fost panică la un festival din Italia, din centrul localității Castagnaro, regiunea Veneto. În urmă cu aproximativ o săptămână, în jurul orei 22.30, , conform

ADVERTISEMENT

Acesta se mutase recent în zonă, astfel că, în seara de duminică, după mai multe pahare de alcool, s-a urcat la volanul mașinii și a intrat pe strada care fusese închisă traficului pentru permiterea accesului pietonal.

ADVERTISEMENT

Acolo, mai mulți oameni s-au adunat să pentru „Fiera del Predon d’Assisi”, un eveniment local de tradiţie. Bărbatul gonea printre participanți, ajungând la doar câțiva metri de scenă, potrivit sursei menționate.

ADVERTISEMENT

În încercarea de a scăpa de consecințe, tânărul s-a dat jos din mașină și a luat-o la fugă. Cu toate acestea, el nu s-a putut depărta prea mult, datorită polițiștilor aflați în patrulă la festival.