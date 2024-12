Un dinamovist laudă FCSB: „Nu mai au complexe în fața unor echipe bune!”

„Danciu” a fost surprins de felul în care fotbaliștii campioanei României evoluează împotriva unor echipe mai bine cotate, aplaudând calificarea „roș-albaștrilor” în primăvara europeană.

Un dinamovist laudă FCSB

Ionel Dănciulescu o laudă pe le-au făcut în grupele Europa League: „FCSB mi-a arătat că e o echipă care nu mai are complexe în fața unor echipe bune din Europa.

ADVERTISEMENT

Mai apar și mici greșeli, e normal să se întâmple așa. Au făcut o partidă bună, s-au calificat. Au chiar șanse de a se califica chiar de pe primul loc, cine știe”.

„Totuși, rămâne performanța făcută de România la Campionatul European, am mai avut echipe de club care au făcut performanțe, nu se mai întâmplase de mult să avem o echipă națională care să obțină calificări”, a mai spus Ionel Dănciulescu, la TV .

ADVERTISEMENT

„E o performanță! Sunt pe val!”

Marcel Răducanu a comentat și el rezultatul , chiar dacă nu a putut să vadă meciul la televizor: „Nu am văzut meciul, m-am uitat mereu la rezultat. Am încercat, dar nu am reușit deloc să văd meciul.

E o performanță! Sunt pe val! Am văzut meciul cu Olympiakos, cu PAOK și cu Rangers. Ce să zic, acum au luat multe puncte, cred că e ceva deosebit pentru fotbalul românesc”.

ADVERTISEMENT

„Am înțeles că au fost mulți români, e normal. Hoffenheim traversează o perioadă dificilă și în campionat și în cupele europene. Nu au făcut prea multe probleme FCSB-ului.

Eu ziceam până acum că Dumnezeu e neamț și că mai ține și cu Bayern Munchen! Acum spun că s-a mutat de partea noastră, a românilor, mai ales după grupa pentru Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT

Cred că performanța echipei naționale a fost mai mare și mai importantă decât ce face acum FCSB în grupele Europa League, pentru că trecuseră prea mulți ani fără calificări”, a mai spus și Marcel Răducanu.