Un „diplomat PSD” și un „farmacist PNL”, șefii noii agenții antidrog. Cine sunt oamenii puși să implementeze politicile pentru consumatorii de droguri

Unul dintre domeniile în care Guvernul Ciolacu a pus în practică o schimbare de paradigmă este politica față de consumul de droguri. În acest domeniu, țara noastră încearcă să abandoneze o politică publică bazată pe sancțiuni, care era coordonată de vechea Agenție Națională Antidrog din subordinea MAI, și să treacă la o strategie cu politici publici de sănătate. Oamenii numiți însă la noua agenție care va coordona aceste politici nu au însă nicio experiență în domeniu.

Politicile antidrog, conduse de un diplomat PSD

FANATIK a scris încă de la finalul lunii noiembrie care sunt și al Adicțiilor (ANPCDDA), care i-a luat locul fostei Agenții Naționale Antidrog. Noua agenție trecea astfel de la MAI la SGG, în subordinea Cancelariei Prim-Ministrului, deci în coordonarea directă a premierului. FANATIK a subliniat că, în proiectul de lege privind înființarea noii agenții, Executivul nu plănuia să mărească numărul de angajați, ci pur și simplu să-i transfere pe foștii angajați din MAI la SGG, iar centrele de tratament să fie operaționalizate de către Ministerul Sănătății.

Rămâne de văzut cum vor reuși autoritățile române această schimbare de politici publice în domeniul consumului de droguri, ceea ce putem spune este că, la patru luni de la înființarea noii agenții, numirile par să fi fost făcute pe criterii politice, și cu respectarea algoritmului politic. Adică președintele agenției vine pe filiera PSD, iar vicepreședintele pe linia PNL.

Concret, la mijlocul lunii martie, premierul l-a numit în fruntea noii agenții pe Rareș Petru Achiriloaie, care a fost adus de la Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, autoritatea în fruntea căreia fusese numit în noiembrie 2023. Cu studii în științe politice, CV-ul acestuia arată că acesta nu are nicio experiență sau pregătire în domeniul politicilor publice privind consumul de droguri, la fel cum nu avea nici în ceea ce privește sistemul de adopții al copiilor.

Numirea în fruntea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție fusese făcută după o adresă a Ministerului Familiei, minister condus de Natalia Intotero (PSD). De altfel, cariera lui Rareș Achiriloaie în administrația centrală începe tot alături de deputata PSD, mai exact la Ministerul pentru românii de pretutindeni, în anul 2018, atunci când ministerul era condus tot de către Natalia Intotero.

Apoi, odată cu ieșirea PSD de la guvernare, a fost consilier și expert parlamentar, pentru ca din aprilie 2022 să revină în Executiv, la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (condus tot de către PSD) pe funcția de consilier al unui secretar de stat. iar peste câteva luni apare numire în fruntea APDCA, acolo unde

Licențiat în Științe Politice și Relații Internaționale la University of London (2018), Rareș Petru Achiriloaie va conduce de acum agenția care va implementa politicile publice în domeniul consumului de droguri.

Potrivit declarației de avere de anul trecut, acesta deține un apartament în București (moștenit) și o casă și alte două apartamente în Brașov (primite de la familie), conduce un autoturism BMW , iar în anul 2023 a avut venituri de circa 80.000 lei, din cele patru locuri de muncă de la stat. Față de anul anterior, când nu avea niciun leu în conturi, apare în plus în declarația sa suma de 300.000 lei, într-un depozit bancar, fără a menționat vânzarea vreunui bun sau o altă donație din partea familiei. (Soții Achiriloaie câștiga alți 75.000 lei din contractele de închiriere.)

Vicepreședintele agenției, o „farmacistă PNL”

Miercuri, 2 aprilie, premierului Marcel Ciolacu a numit-o în funcția de vice-președinte al Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor pe Luciana Elena Buliga. Aceasta este din Botoșani, iar la alegerile de anul trecut a candidat pe listele PNL, obținând un mandat de consilier județean. A candidat apoi și la alegerile parlamentare, pentru un mandat de deputat, fără succes însă, dar acum a reușit să obțină un post de conducere în administrația centrală.

În interviurile date în campania electorală, Luciana Buliga spune că a intrat în politică, convinsă fiind de către liderul PNL Botoșani, Valeriu Iftime. De altfel, acesta din urmă declara recent că a susținut-o pe Luciana Buliga pentru un post de secretar de stat în Ministerul Sănătății. „Doamna Buliga vrea să plece la București. Eu aș fi vrut ca ea să fie secretar de stat în Ministerul Sănătății. Îți trebuie un om în sistem…”, spunea acesta în presa locală.

Luciana Buliga a precizat că este absolventă de Medicină, facultate făcută la Cluj, apoi a urmat Facultatea de Farmacie, plus alte două mastere, unul în industria medicamentului, și că în prezent face un doctorat, început înainte de a intra în politică. Nu există un CV public al acesteia, însă în interviurile din campania electorală Luciana Buliga susține că a lucrat în domeniul Sănătății („în sistem”) și că cunoaște sistemul de sănătate foarte bine, de unde s-a întors apoi în Botoșani, unde lucrează ca farmacistă, la propriul lanț de farmacii.

Pe profilul ei de LinkedIn, aceasta precizează că din 2013 este farmacist în cadrul farmaciilor Far Galenus, iar din anul 2017 a lucrat ca director medical la Casa Octavian din Sucevița, până în anul 2022. Nu sunt trecute alte locuri de muncă sau studiile urmate.

„Întotdeauna am știut că vreau să lucrez în domeniul sănătății și am făcut acest lucru imediat ce am terminat facultatea. Am început de jos, am schimbat multe locuri de muncă, am început și studiile farmaceutice. Doar așa am reușit să cunosc toată complexitatea sistemului de sănătate și să îmi dau seama cum pot contribui la îmbunătățirea acestuia”, scria acesta, în luna septembrie, într-o postare pe pagina ei de Facebook.

În ceea ce privește lanțul de farmacii Far Galenus, afacere deschisă încă din anul 1993 și deținută în fapt de mama acesteia, vorbim despre o companie care a ajuns la o cifră de afaceri de 16,7 milioane lei în 2023, cu un profit net de 630.000 lei.

Potrivit declarației de avere, depusă în luna noiembrie a anului trecut, odată cu preluarea mandatului de consilier județean, Luciana Buliga deține bijuterii în valoare de 10.000 euro. circa 800.000 de lei și 70.000 euro în conturi, cu venituri de 72.000 lei, salariul de farmacist. Mai precizează că a vândut două apartamente în luna august pentru suma totală de 250.000 euro. Nu sunt menționate ale proprietăți, sau alte bunuri (are mai multe clipuri electorale filmate conducând un autoturism Mercedes Benz GLC).