Sport

Un dribling superb s-a încheiat cu un fault criminal. Roșu direct în derby! Video

O fază rar întâlnită pe terenurile de fotbal s-a petrecut de la meciul Celtic - Rangers. Un jucător a făcut un dribling frumos, dar apoi a faultat dur și a primit cartonașul roșu.
Traian Terzian
02.11.2025 | 18:16
Un dribling superb sa incheiat cu un fault criminal Rosu direct in derby Video
ULTIMA ORĂ
Dribling fantastic urmat de fault criminal și cartonaș roșu. Sursă foto: @PremSportsTV
ADVERTISEMENT

Ca de fiecare dată, derby-ul Celtic – Rangers naște pasiuni uriașe. Așa s-a întâmplat și la ultimul duel când un jucător a primit roșu direct pentru un fault criminal, după ce reușise un dribling superb.

Cartonaș roșu pentru o intrare groaznică după un dribling spectaculos

Totul s-a petrecut în minutul 38 al partidei de pe Hampden Park, din semifinalele Cupei Ligii Scoției. Celtic a început mai bine jocul și a deschis scorul încă din minutul 25, după reușita lui Johnny Kenny.

ADVERTISEMENT

Faza cea mai importantă a avut loc, însă, în jumătatea de teren a celor de la Celtic. Mijlocașul norvegian al lui Rangers, Thelo Aasgaard, a recuperat un balon și a trecut de doi adversari cu un dribling fantastic.

Din păcate pentru el, și-a îndepărtat prea mult mingea, iar fundașul Anthony Ralston a reușit să respingă. Deși a ajuns al doilea la balon, din prea multă dorință Aasgaard și-a lovit adversarul cu talpa în pulpă.

ADVERTISEMENT
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”

Intrarea a fost una cu adevărat criminală, iar jucătorii celor două formații au sărit să-și facă dreptate. Arbitrul Nicholas Walsh nu a stat prea mult pe gânduri și a scos cartonașul roșu, trimițându-l la cabine pe jucătorul lui Rangers și liniștind astfel apele.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat...
Digisport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona

Cine e prima finalistă a Cupei Ligii Scoției

Meciul se îndrepta spre victoria și calificarea lui Celtic în finala Cupei Ligii Scoției, însă Rangers a dat lovitura în inferioritate numerică. Același Ralston a fost penalizat pentru o intervenție cu mâna în propriul careu și James Tavernier a restabilit egalitate din lovitură de la 11 metri în minutul 81.

Până la finalul timpului regulamentar nu s-a mai întâmplat nimic și cele două echipe au intrat în prelungiri. Acesta este al doilea joc pentru Martin O’Neill pe banca tehnică a lui Celtic, după ce l-a înlocuit pe Brendan Rodgers.

ADVERTISEMENT

Învingătoarea din acest joc va întâlni în finală pe St. Mirren, care a reușit o victorie impresionantă cu Motherwell, scor 4-1. Golurile câștigătorilor au fost marcate de Mandron (25, 89), N’Lundulu (40) și King (86), în timp ce pentru învinși a punctat Hendry (83).

Mircea Lucescu, emoții înaintea meciului cu Bosnia! Titularul naționalei a acuzat probleme după...
Fanatik
Mircea Lucescu, emoții înaintea meciului cu Bosnia! Titularul naționalei a acuzat probleme după meciul din weekend: ”I s-a blocat un deget”
FC Basel, derby cu scântei înaintea meciului cu FCSB! Ce s-a întâmplat la...
Fanatik
FC Basel, derby cu scântei înaintea meciului cu FCSB! Ce s-a întâmplat la duelul cu Young Boys, fosta adversară a roș-albaștrilor
Vlad Dragomir, formă de senzație la Pafos! Cum a marcat românul al patrulea...
Fanatik
Vlad Dragomir, formă de senzație la Pafos! Cum a marcat românul al patrulea gol la rând în campionat. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Dezlănțuit! Fostul fotbalist de la Dinamo l-a numit 'sluga securiștilor' pe jucătorul care...
iamsport.ro
Dezlănțuit! Fostul fotbalist de la Dinamo l-a numit 'sluga securiștilor' pe jucătorul care s-a îmbogățit după retragere: 'Mai bine sărac ca mine decât milionar ca el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!