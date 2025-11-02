Un dribling superb s-a încheiat cu un fault criminal. Roșu direct în derby! Video

ADVERTISEMENT

Ca de fiecare dată, derby-ul Celtic – Rangers naște pasiuni uriașe. Așa s-a întâmplat și la ultimul duel când un jucător a primit roșu direct pentru un fault criminal, după ce reușise un dribling superb.

Cartonaș roșu pentru o intrare groaznică după un dribling spectaculos

Totul s-a petrecut în minutul 38 al partidei de pe Hampden Park, din semifinalele Cupei Ligii Scoției. Celtic a început mai bine jocul și a deschis scorul încă din minutul 25, după reușita lui Johnny Kenny.

Faza cea mai importantă a avut loc, însă, în jumătatea de teren a celor de la Celtic. Mijlocașul norvegian al lui Rangers, Thelo Aasgaard, a recuperat un balon și a trecut de doi adversari cu un dribling fantastic.

Din păcate pentru el, și-a îndepărtat prea mult mingea, iar fundașul Anthony Ralston a reușit să respingă. Deși a ajuns al doilea la balon, din prea multă dorință Aasgaard și-a lovit adversarul cu talpa în pulpă.

Intrarea a fost una cu adevărat criminală, iar jucătorii celor două formații au sărit să-și facă dreptate. Arbitrul Nicholas Walsh nu a stat prea mult pe gânduri și a scos cartonașul roșu, trimițându-l la cabine pe jucătorul lui Rangers și liniștind astfel apele.

🟥 RED CARD!! 🟥 🍀 𝗖𝗲𝗹𝘁𝗶𝗰 1️⃣-0️⃣ 𝗥𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 🔵 Thelo Aasgaard is given his marching orders following a high challenge on Anthony Ralston 🎥 | | — Daily Record Sport (@Record_Sport)

Cine e prima finalistă a Cupei Ligii Scoției

Meciul se îndrepta spre victoria și calificarea lui în finala Cupei Ligii Scoției, însă Rangers a dat lovitura în inferioritate numerică. Același Ralston a fost penalizat pentru o intervenție cu mâna în propriul careu și James Tavernier a restabilit egalitate din lovitură de la 11 metri în minutul 81.

Până la finalul timpului regulamentar nu s-a mai întâmplat nimic și cele două echipe au intrat în prelungiri. Acesta este al doilea joc pentru , după ce l-a înlocuit pe Brendan Rodgers.

Învingătoarea din acest joc va întâlni în finală pe St. Mirren, care a reușit o victorie impresionantă cu Motherwell, scor 4-1. Golurile câștigătorilor au fost marcate de Mandron (25, 89), N’Lundulu (40) și King (86), în timp ce pentru învinși a punctat Hendry (83).