Un El Clasico mai sărac. Cum a afectat criza provocată de pandemie derby-ul Barcelona – Real Madrid

FC Barcelona și Real Madrid se vor înfrunta pentru prima dată în era pandemică. Înaintea marelui derby, FANATIK le-a comparat pe cele două rivale din punct de vedere al modului în care acestea au fost afectate de criza provocată de răspândirea la nivel global a coronavirusului.

Cei doi coloși ai fotbalului mondial au abordat strategii diferit. Real Madrid pare să fi tras o carte câștigătoare, în timp ce Barcelona a suferit pierderi uriașe.

FC Barcelona – Real Madrid se joacă sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 17:00, și va putea fi urmărit la TV pe programele Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus, dar și în format LIVE TEXT pe site-ul FANATIK.

Real Madrid câștigă criza coronavirusului. „Galacticii” sunt pe plus, iar Barcelona are pierderi de 97 de milioane de euro

2020 va rămâne drept unul din cei mai negri ani din istoria omenirii. Pandemia COVID-19 a ucis peste 1 milion de oameni, dar a făcut și numeroase victime colaterale, printre care și sportul. Lipsa spectatorilor din tribune și cea a banilor au făcut ca până și cele mai mari brand-uri internaționale să aibă de suferit.

Este și cazul lui Real Madrid, care a știut să strângă însă cureaua și, cu două luni înainte de finalul acestui an de coșmar, să fie pe plus din punct de vedere financiar. Conform specialiștilor în economie pe care îi are conducerea de pe Santiago Bernabeu, în sezonul 2020-2021, campioana Spaniei va avea pierderi estimate la 172 de milioane de euro, cauzate în principal de absența spectatorilor de pe stadion.

Buget de austeritate pe Santiago Bernabeu

Spre deosebire de rivalele Atletico Madrid și Barcelona, în momentul în care a debutat criza financiară provocată de pandemie, „galacticii” s-au gândit cum să facă mai repede economii. Cu Florentino Perez președinte, Real Madrid a redus salariile tuturor angajaților, inclusiv pe cele ale jucătorilor, de la echipa de fotbal și de la cea de baschet. Toată lumea a primit cu 10% mai puțini bani, iar dacă nu s-ar fi reluat competițiile, reducerea salarială ar fi fost de 20%.

Pe lângă aceste tăieri salariale, Real Madrid a renunțat la bonusurile de obiectiv, astfel că, deși au cucerit campionatul și Supercupa Spaniei, fotbaliștii lui Zidane nu au primit niciun ban în plus la finalul sezonului trecut. Absolut toți cei de la club au înțeles gravitatea situației și s-au supus noilor directive ale conducerii.

Ca urmare a multor dintre aceste măsuri, Real Madrid va reuși să încheie pe plus acest an, cu un profit de 320 de mii de euro.

Bugetul clubului, mai presus de transferuri

Chiar dacă fanii „Los blancos” își doreau să vadă jucând sub comanda lui Zidane nume precum Mbappe, Camavinga sau Haaland, conducerea madrilenilor a înțeles că aceste transferuri mai pot aștepta cel puțin până în vara lui 2021 și că acum primordial este bugetul clubului. Prin urmare, Real nu a cheltuit niciun ban în ultima perioadă de mercato și a readus la echipă jucători împrumutați precum Odegaard, Odriozola și Lunin.

La capitolul plecări, Florentino Perez nu s-a sfiit să dea drumul la jucători, Real Madrid încasând, din transferurile lui Hakimi (Inter), Reguilon (Tottenham), Oscar Rodriguez (Sevilla), Javi Sanchez (Valladolid), Jorge de Frutos (Levante), Dani Gomez (Levante), Alberto Soro (Granada) și Borja (Mayoral), nu mai puțin de 98,5 milioane de euro.

După toate aceste mișcări cu caracter economic, Florentino Perez are acum la dispoziție un buget de 650 de milioane de euro. Dar, chiar și așa, având în vedere incertitudinea care planează la nivel mondial și faptul că, în Spania, spectatorii nu își vor face apariția prea curând pe stadioane, președintele lui Real Madrid se gândește în continuare și la alte metode de a economisi bani.

Cum arată Barcelona din punct de vedere financiar după șase luni de pandemie

Chiar dacă va merge pe Camp Nou după ce a fost învinsă de Cadiz și de Șahtior Donețk, Real Madrid are momentan o liniște financiară înainte de „El Clasico”. Nu același lucru se poate spune și despre catalani, care au înregistrat pierderi de 97 de milioane de euro în era pandemică. Acest număr ar fi fost probabil și mai mare dacă în perioada de transferuri Arthur nu ar fi fost cedat la Juventus.

„Bătrâna Doamnă” l-a cumpărat pe mijlocașul brazilian cu 72 de milioane de euro, dar acest lucru nu i-a împiedicat pe catalani să facă și ei la rândul lor achiziții. Fără să fi adus vreun nume mare pe Camp Nou, deși pe radarul Barcelonei au fost jucători precum Lautaro Martinez sau Memphis Depay, „extratereștrii” tot au „aruncat” 124 de milioane de euro pe transferuri, fără ca vreunul dintre acestea să reprezinte o certitudine.

Cel mai important jucător adus în vară de Barcelona este Miralem Pjanic. Catalanii au plătit 60 de milioane de euro pentru transferul său de la Juventus. Restul de 64 de milioane de euro au fost investite în nume mai puțin cunoscute, ca Trincao, Sergino Dest, Matheus Fernandes și Pedri.

Pe lângă Arthur, pentru a face economie la bugetul de salarii al fotbaliștilor, Barcelona a mai renunțat la câțiva jucători, precum Ivan Rakitic, Luis Suarez, Nelson Semedo, Carles Perez, Arturo Vidal, Arda Turan sau Rafinha.

Florentino Perez, profesor pentru Bartomeu

Un alt aspect care le dă fiori catalanilor din punct de vedere financiar înainte de primul „El Clasico” al sezonului este faptul că derby-ul se joacă pe Camp Nou. Evident, partida va avea loc fără spectatori, ceea ce pentru Barca înseamna o pierdere de 6 milioane 240 de mii de euro. Este suma pe care echipa lui Ronald Koeman ar încasa-o dacă ar juca la fiecare meci cu stadionul plin, Camp Nou având o capacitate de aproximativ 100 de mii de locuri.

În concluzie, Real Madrid câștigă derby-ul cu Barcelona din punct de vedere financiar, catalanii nereușind să gestioneze prea bine criza provocată de pandemie. La Barcelona, fanii îl arată cu degetul pe Josep Maria Bartomeu, cel care ar trebui să ia lecții în management de la Florentino Perez. Faptele vorbesc de la sine.

Mai mult, catalanii nu au reușit să aibă nici măcar satisfacții sportive. Dacă Real Madrid a încheiat cu două trofee sezonul 2019-2020, Barcelona nu a luat nimic pe plan intern, iar în Europa a fost umilită suferită în sferturile Ligii Campionilor, acolo unde a fost învinsă de Bayern Munchen, scor 2-8.