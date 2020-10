Un elev a devenit erou! A salvat doi polițiști și un jandarm dintr-o mașină în flăcări

Doi poliţişti şi un jandarm au fost salvaţi în ultima secundă de la moarte, în localitatea Câmpulung Muscel.

Maşina de serviciu în care patrulau a fost lovită de un autoturism şi a luat foc, scrie observatornews.ro.

Spre norocul lor, un tânăr curajos care se pregăteşte, la rândul lui, să devină poliţist i-a scos pe cei trei din maşina care ardea ca o torţă.

Doi polițiști și un jandarm au fost salvați de la moarte de către un tânăr

Mașina în care se aflau polițiștii și jandarmul a fost lovită de un autoturism condus de o șoferiță.

Primii martori care au ajuns la fața locului nu erau siguri dacă mai era cineva în mașina învăluită de flăcări.

În autospeciala de poliţie erau doi agenţi de la secţia Valea Mare Pravăț şi un jandarm. La ieşirea din Câmpulung, o tânără de 18 ani care avea permisul de numai două luni, a ieşit de pe un drum lateral, fără să acorde prioritate, şi a intrat în plin în ei.

Autospeciala a luat foc în momentul impactului, iar flăcările au cuprins și mașina tinerei.

Șoferița, împreună cu cei doi adolescenți care erau cu ea în autoturism au reușit să iasă singuri. Echipajul a rămas, însă, captiv.

„În timp ce mă îndreptam către Câmpulung, am văzut autospeciala poliţiei ce venea către Bughea. Am trecut la un moment dat de ea, iar un coleg din spate, un prieten de-al meu, a văzut cum s-a aprins dintr-o dată în spate. M-am uitat şi eu în spate, n-am stat pe gânduri, am întors maşina şi am venit aici”, a declarat Andrei Claus Vegheș, salvatorul.

Tânărul este elev la Școala de Poliție. Acesta a încercat întâi să stingă incendiul cu extinctorul, dar nu a reușit.

„Am hotărât să iau oamenii din maşină. Cei doi poliţişti din faţă nu păreau a fi în stare prea bună, maşina fiind în flăcări. Nu păreau a fi conştienţi, însă jandarmul din spate era în regulă. L-am scos din maşină. Am dus poliţiştii într-o zonă sigură, cât mai departe de maşină”, a declarat acesta.

Au fost șase victime, toate conştiente, care au fost transportate ulterior la UPU Piteşti.

Tânărul a reușit să evite o tragedie, salvând viețile a trei persoane.