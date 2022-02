Un elev de clasa a IV-a își terorizează colegii. În ultimii doi ani a agresat 20 din cei 28 de copii din clasă

Situație incredibilă într-o școală din Brăila, acolo unde un elev de clasa a patra este acuzat de colegii săi că îi terorizează de mai bine de doi ani. Părinții copiilor sunt nemulțumiți de modul în care conducerea instituției a gestionat situația până acum, notează .

Părinții nemulțumiți acuză că elevul de la Școala Sfântul Andrei și-a terorizat colegii în ultimii doi ani și că aceste violențe au afectat mare parte din clasă. Mai exact, acesta ar fi lovit 20 din cei 28 de colegi de clasă.

Situația a fost confirmată chiar de către directoarea unității de învățământ, Cătălina Rotaru. Aceasta a declarat că: “Fiecare a mai luat câte un pumn. Sunt puţini care nu au fost…”.

Nemulțumiți de faptul că în ultimii ani, directoarea școlii în care copii lor sunt loviți zilnic, părinții au decis să se adreseze . Reprezentanții instituției acuză, la rândul lor, conducerea școlii că ar fi încercat să mușamalizeze cazul.

“Doamna directoare, în tot acest timp, a încercat să ascundă problema sub preş şi a făcut tot ce este posibil ca acest lucru să nu fie adus la cunoştinţă nici măcar nouă”, a declarat Cătălin Canciu, inspector șef al Inspectoratului Școlar Brăila.

Unii dintre părinții care au semnat această plângere comună și-au dus copii la evaluări medico-legale pentru a primi certificate care să ateste violențele la care au fost supuși micuții.

”A venit băiatul meu acasă plin de vânătăi pe mâini şi pe picioare şi cu un dinte spart. Am scos certificat medico-legal şi asta este.”, a declarat pentru reporteri unul dintre părinți.

Părinții uneia dintre elevele din clasa în care au loc aceste violențe au oferit detalii despre tratamentele la care aceasta a fost supusă micuța de către colegul ei.

”De muşcat, a muşcat-o, de strâns de gât, a strâns-o. De tăvălit prin zăpadă, în curtea şcolii, după ore, a tăvălit-o.”, au explicat aceștia.

Ce au de spus învățătoarea de la clasă și directoarea școlii?

Învățătoarea care clasei în care au loc aceste violențe a declarat că a fost martoră, de câteva ori, la aceste acte. Ea se apără și explică că ar fi intervenit și l-ar fi oprit pe elevul agresor ori de câte ori a putut.

”Am fost martor la episoadele de agresiune. Şi am oprit cât am putut. Am intervenit cât am putut să-l opresc.”, a declarat Cosmina Croitoru, învățătoarea clasei.

Directoarea a subliniat că eforturile cadrelor didactice din unitatea pe care o conduce au fost direcționate către integrarea elevului violent în colectivul clasei din care face parte și ajutarea acestuia pentru a trece peste tendințele agresive.

“Noi am am încercat în toţi anii aceştia, chiar dacă l-am şi sancţionat, să îl integrăm, să îl ajutam să treacă peste moment, peste agresivitatea asta a lui”, a declarat directoarea.

În plus, aceasta ar fi stat de vorbă cu colegii elevului violent pentru a afla care sunt părinții care s-au adresat Inspectoratului Școlar Județean Brăila.

În acest scandal s-a implicat și mama elevului acuzat că și-ar fi terorizat colegii în ultimii doi ani. Astfel, ea i-ar fi amenințat pe ceilalți părinți pe un grup de prin care aceștia comunică.

“Este pe grupul clasei. Pentru cum îmi speriaţi copilul şi pentru ce aţi făcut familiei mele veţi regreta!”, ar fi scris mama elevului violent, plecată momentan în afara României.

Plângerea părinților are si implicații legale în acest moment. Astfel, IPJ Brăila a anunțat că va demara o anchetă pentru a stabili evenimentele care au avut loc în ultimii doi ani. În plus, Inspectoratul Școlar va desfășura o anchetă care o vizează pe directoare și modul în care a gestionat situația.