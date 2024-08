Un englez arbitrează meciul decisiv Pafos – CFR Cluj. Veste bună pentru Dan Petrescu. Cu el la centru a jucat cu un om în plus pe ”Olimpico”

Pafos – CFR Cluj, returul din play-off-ul Conference League, programat joi, 29 august, la Limassol, va fi condus de o brigadă de arbitri din Anglia, cu Craig Pawson la centru.

La finalul partidei din Gruia, 1-0 pentru CFR Cluj, care a jucat în 10 oameni din minutul 40, după eliminarea lui Deac, . Mai mult, antrenorul vicecampioanei României s-a arătat îngrijorat de arbitrajul și în perspectiva meciului retur.

”Bursucul” a remarcat faptul că în ultimele jocuri din UECL, de pe teren propriu, formația cipriotă s-a calificat după ce arbitrii au eliminat câte un jucător de la oaspeți. Dan Petrescu a făcut trimitere la meciurile Pafos – ȚSKA Sofia (4-0) și Pafos – Zalgiris (3-0).

“Cât am jucat 11 la 11 a fost un meci echilibrat. Ei au avut mai mult posesia, dar noi am dat un gol. Cred că suntem bine, dar cartonaşul roşu a schimbat total meciul. Sincer m-a îngrijorat şi arbitrajul, mi s-a părut că era cipriot, nu am mai văzut de mult aşa ceva. Bine că am rezistat.

La meciul retur, eu zic că sunt şanse de 50-%50 de calificare. Sperăm să avem un arbitraj bun, sperăm să nu luăm gol. Ştiu că vor fi multe simulări, sper să ne apărăm bine şi, dacă jucăm 11 la 11 sper să avem şi mai multe ocazii. Cei de la Pafos sunt obișnuiți, acasă au jucat două meciuri din trei în Europa 11 contra 10”, a declarat antrenorul lui CFR Cluj.

Cristi Balaj a protestat împotriva arbitrajului lui Novak Simovic

Nu doar Dan Petrescu a criticat arbitrajul lui Novak Simovic. , care i-a reproșat ”centralului” din Serbia un penalty neacordat pentru un fault clar comis în careu asupra lui la Tachtsidis și maniera de arbitraj, cu multe decizii controversate.

”Arbitrajul a fost rușinos. Arbitrul sârb se plimbă destul de des prin Cipru. E rușinos că UEFA a delegat o astfel de brigadă la acest nivel”, a concluzionat fostul arbitru FIFA, surprins de jurnaliștii ciprioți de la Kerkida.net în timp ce protesta pe marginea terenului împotriva arbitrilor.

Craig Pawson a arbitrat și Lazio – CFR Cluj

UEFA l-a delegat la meciul decisiv Pafos – CFR Cluj pe englezul Craig Pawson (45 de ani), ecuson FIFA din 2015. Acesta este o cunoștință mai veche a formației din Gruia. Craig Pawson a oficiat , meci disputat la 16 februarie 2023, pe ”Stadio Olimpico”, în prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Europa Conference League. Ca și acum, pe banca celor de la CFR Cluj era Dan Petrescu.

CFR Cluj a pierdut, deși a jucat în superioritate numerică din minutul 15. Craig Pawson l-a eliminat pe Patric Gabarrón, pentru un fault în postură de ultim apărător asupra lui Ermal Krasniqi.

Arbitrul englez a mai condus la centru o echipă din România, pe ASA Târgu Mureş, în 2015, în deplasare cu AS Saint-Etienne, din manşa secundă a turului III preliminar al Europa League. Trupa lui Vasile Miriuță s-a impus cu 2-1, dar ardelenii au fost eliminați după ce pierduse primul joc cu 0-3.

Craig Pawson a făcut parte și din brigada care a oficiat partida Steaua – Dinamo Kiev 0-2, disputată la 11 decembrie 2014 pe Arena Naţională, în Grupa J a Europa League. Atunci Paeson a fost arbitru asistent adiţional.

Craig Pawson va fi ajutat de asistenții Simon Bennett și Daniel Robathan. Arbitru de rezervă va fi Darren Bond. În camera video vor fi tot englezi: Andrew Madley și Sian Massey.

52 de cartonașe roșii a acordat Craig Pawson în cele 557 de partide oficiate în toate competițiile

a acordat Craig Pawson în cele 557 de partide oficiate în toate competițiile 131 de lovituri de la 11 metri a dictat arbitru englez în carieră, doar patru în cupele europene