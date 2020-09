Un epidemiolog din SUA rupe tăcerea! Cât de mare este riscul de contaminare cu COVID-19, în interior? ”Au fost făcute foarte multe greșeli la început”

Syra Madad, epidemiolog din New York, SUA, a afirmat recent cât de mare este riscul de infectare cu virusul COVID-19 în spațiile din interior.

Medicul din America spune că o persoană are de 20 de ori mai multe șanse să ia noul coronavirus într-un loc închis, conform Digi24.

Syra Madad, director de Programe pentru Sistemul de Răspândire a Agenților Patogeni pentru spitalele din New York, dă vina pe conducători pentru strategia greșită și comunicarea deficitară, două aspecte care au complicat și mai mult evoluția pandemiei.

”Ce face COVID-19 atât de dificil este în primul rând faptul că avem de a face cu un virus respirator și au fost făcute foarte multe greșeli la început, aici, în SUA, dar și în toată lumea. În primul rând, a fost subestimată boala în sine și faptul că nu am avut infrastructura de care am avut nevoie ca să fim capabili să reacționăm potrivit și rapid în fața acestei infecții.

Sunt multe probleme pe care le-am avut încă de la începutul pandemiei și continuăm să le avem, deși suntem de 9 luni în pandemie. Dacă politicul și politicienii nu iau pandemia în serios, dacă nu au voința politică pentru asta, atunci rezultatul va fi unul urât. Iar aici, în SUA, nu este vorba doar despre sistemul public de sănătate, ci și despre politică, care este centrul atenției, iar asta face ca situația să fie mult mai gravă,” a spus Syra Madad la Digi24.

”Când negi datele, când negi faptele, când diminuezi informațiile pe care le ai și datele, deci când faci aceste lucruri care contribuie la lipsa de informații, la dezinformare, nu faci decât să propagi pandemia, să o faci mai gravă, să crești numărul de îmbolnăviri, numărul de cazuri, numărul de morți. Aici, în SUA, am fost în spatele fiecărui moment crucial al pandemiei, pentru că faptele au fost diminuate, nu am avut infrastructura de care am fi avut nevoie pentru a putea să răspundem corect.” – Syra Madad, epidemiolog din SUA.