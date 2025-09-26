Un europarlamentar român cere reglementarea ”internetului întunecat”. Ce se întâmplă pe dark web și de ce este periculos mai ales pentru copii

Un europarlamentar român a atras atenția zilele trecute cu privire la conținutul la care sunt expuși copiii, și nu doar minorii, pe dark web. Despre internetul întunecat circulă o serie de legende de ani buni, dar câte dintre acestea sunt reale și cum pot fi ținuți tinerii la distanță?

Un europarlamentar român cere reglementări privind accesul minorilor pe dark web

s-a adresat Comisiei Europene pe 23 septembrie în legătură cu accesul copiilor la site-urile interzise pe platformele de căutare obișnuite, iar îngrijorarea lui nu e una exagerată. „Am interpelat Comisia Europeană pentru a semnala riscul expunerii copiilor la conținut dăunător pe internet și pe „dark web”, platformă pentru crima organizată online, și am primit asigurări că va urma o propunere de Regulament”, a anunțat politicianul din grupul PPE recent, pe pagina sa de Facebook.

Ce este internetul întunecat și când a apărut?

Sintagma „dark web” a apărut de câțiva ani, însă internetul întunecat a fost implementat parțial, de fapt, în 2000. Internetul întunecat a început să fie folosit serios din 2002, când, potrivit lui Matt Beckstorm, specialist digital al Bibliotecii Lewis și Clark din Helena, era o unealtă perfectă care îi ajuta pe agenții secreți americani să devină anonimi.

Sistemul nu a fost conceput pentru activități ilegale, ci s-a transformat în timp. Dark web-ul a fost comparat cu un iceberg: la suprafață avem internetul cunoscut și ușor de accesat, vârful icerberg-ului, iar partea nevăzută, pe care Beckstorm evită să o numească întunecată pentru că sugerează că se întâmplă doar lucruri rele acolo, pare a fi mult mai mare.

Ce se întâmplă pe internetul întunecat

Ce se întâmplă pe acest dark web și cât de greu poate fi reglementat? Un expert în problematici ce țin de IT și securitate cibernetică ne-a lămurit, precizând că ideea de a avea un control absolut asupra internetului întunecat nu e atât de ușor de realizat. Specialistul ne-a declarat că site-urile de pe internetul nevăzut oferă conținut greu de digerat chiar și pentru adulți, darămite pentru copii. Pe site-urile interzise de Google, însă accesibile de pe alte platforme de căutare și browsere rulează conținut pornografic extrem și se vând de la droguri până la arme sau alte lucruri pe care nu le poți cumpăra ca orice alt obiect de pe eMag sau OLX.

De asemenea, aceste locuri ascunse ale internetului sunt adevărate pepiniere pentru teroriști sau cei care fac propagandă a unor politici extremiste, de la stânga la dreaptă. Pe multe dintre aceste site-uri interzise de Google își fac ”antrenamentul” o serie de organizații criminale, paramilitare, neonaziste sau secte dubioase.

Cazul Russia Today: deși canalul rusesc e interzis, el poate fi accesat de pe servere proxy

Cât despre dificultatea de a interzice de tot un anumit site web, avem exemplul site-urilor și televiziunilor rusești pe care Uniunea Europeană le-a interzis pe teritoriul ei. Chiar dacă, de pildă, Russia Today, un post cunoscut pentru , nu poate fi accesat la fel de ușor ca înainte, a fost interzis, el poate fi urmărit de cei care folosesc IP-uri care nu sunt locale, căci există cunoscutele proxy servere, unele dintre ele gratuite.

„Dacă nu e centralizat tot internetul, nu se poate reglementa nici dark web-ul”

În continuare, specialistul în securitate cibernetică ne vorbește despre pericolele reale la care sunt expuși minorii pe internetul întunecat asupra căruia de acum își va muta atenția și Comisia Europeană.

„Dark net-ul este un internet la care nu se poate ajunge din mijloacele obișnuite precum Google sau alte motoare de căutare. Site-urile care sunt pe acest dark web sunt interzise de Google din cauza conținutului nu tocmai prietenos. Conținutul poate fi accesat prin diferite browsere, unele dedicate dark web-ului. Pentru tineri este periculos deoarece acolo nu există cenzură de niciun fel, există și pericole cu privire la ideile anumitor doctrine care sunt propagate acolo. Este periculos și pentru că se pot cumpăra mai ușor substanțe interzise și alte lucruri. Există, de asemenea, pericolul că pot fi urmărite diferite materiale care nu ar trebui să fie văzute de copii.

Evident că apare acest efect psiholog atunci când îi spui unui copil că nu e voie să acceseze astfel de site-uri: apare curiozitatea să vadă ce e acolo de interzis chiar de Google. Reglementări cu privire la dark net mai mult decât blocarea domeniilor nu pot fi. Altfel nu se poate reglementa.

Doar prin centralizarea internetului la nivel global poți să faci o reglementare mai sigură, altfel nu prea există metode, pentru că internetul fiind un concept de acces la informații de la distanță, dacă știi adresele site-urilor pe care vrei să le accesezi, o poți face oricum. Din această cauză, dacă nu e centralizat tot internetul, nu se poate reglementa nici dark web-ul”, a explicat expertul în IT, pentru FANATIK.