Un eveniment astrologic rar are loc în această perioadă. Cum sunt afectate semnele zodiacale

Până pe 5 martie 2021 vom asista cu toții la un fenomen extrem de rar, cunoscut sub numele de APDM (n.r. All Planets in Direct Motion/Toate planetele în mișcare directă). Este, cu alte cuvinte, momentul în care cinci dintre planetele care gravitează în jurul Sistemului Solar ajung în casele lor astrologice, influențând, inevitabil, toate semnele zodiacale.

Într-un moment ca acesta, perspectiva Pământului devine comună cu cea a Soarelui, iar vibrațiile sale vor veni în sprijinul tuturor nativilor care sunt dispuși să accepte noi provocări. Dacă te numeri printre ei, nu ai niciun motiv de îngrijorare.

Viața cunoaște un avans semnificativ, se poate schimba totul într-o clipă, atât în plan individual cât și în relațiile cu toți cei din jur. Ai cale liberă, dar trebuie să pășești cu mare atenție. Altfel spus, gândește-te de zece ori înainte de a face o alegere importantă.

Toate planetele sunt în mișcare directă și influențează semnele zodiacale

În astfel de condiții, ar fi de preferat să conștientizezi riscurile pe care le implică atât limbajul, atitudinea, cât și judecata. Reacționează la orice situație doar în momentul în care ești 100% sigur că ai luat decizia corectă.

Această perioadă este o bună oportunitate pentru progres și creație accelerată. Vibrațiile sistemului solar vor veni în ajutorul tuturor celor care se vor arăta pregătiți să facă eforturi, să acționeze cu curaj și responsabilitate.

„Este un moment propice pentru începerea unor noi aventuri. Dacă doriți să vă căsătoriți, de exemplu, trebuie să puneți acest lucru în practică. Dacă doriți să începeți o nouă afacere, atunci puneți-va rotițele în mișcare.

Dacă doriți să fiți mai mai sănătos, atunci trebuie să faceți eforturi în această privința. Cu ajutorul energiei ajutătoare a sistemului solar, nu există niciun moment mai bun în viață pentru a va duce la îndeplinire planurile.

Acum nu mai suntem sub incidența efectelor alegerilor trecute, ci avem șansa să generăm realitate nouă, diferită, prin creație conștientă și intenții plasate inteligent. Putem mișca energia cu putere, putem acționa și începe lucruri pentru care altădată am fi ezitat mult.

Probabil că aceste culoare pe care ne angajăm acum nu sunt noi, ci au existat undeva în interiorul nostru în stadiul de intenție, iar acum sunt scoase la lumina, clarificate, hrănite și manifestate.

Toate cuvintele, gândurile și acțiunile sunt amplificate. Creăm cu viteză. Funcționăm drept amplificatori”, spunea Wave Rayne, omul de știință care a observat pentru prima dată mișcarea directă a tuturor planetelor.