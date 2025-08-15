Un excursionist a surprins o imagine impresionantă cu o familie de urși. Nu se aștepta să fie ucis de unul dintre aceștia

Drumețiile montane sunt motiv de relaxare, dar și ideale pentru poze demne de social media. Un excursionist a crezut că a dat lovitura când a surprins o cu o familie de urși. Acesta nu se aștepta să fie ucis de unul dintre ei.

Imagine impresionantă cu o familie de urși surprinsă de un excursionist

Charles Gibbs este cunoscut pentru că a imortalizat o fotografie uimitoare cu o familie de urși. Imaginea a fost surprinsă în timp ce făcea o drumeție pe munte alături de soția sa, Glenda. Cei doi explorau Parcul Național Glacier din Montana.

Drumețul avea 40 de ani când a realizat o imagine tulburătoare cu urși grizzly. O ursoaică și puii săi apar în timp ce se holbează la cei doi parteneri de viață. Câteva momente mai târziu fotograful de animale sălbatice a avut parte de un sfârșit tragic.

Bărbatul nu credea că va fi omorât de unul dintre urșii pe care tocmai îi surprinsese cu aparatul de fotografiat. Imaginea unică l-a costat viața, totul petrecându-se pe 25 aprilie 1987, relatează . Evenimentul nefericit s-a produs în jurul orei 17:00, pe o pantă a Muntelui Elk.

Regretatul excursionist a zărit în depărtare o ursoaică grizzly cu cei trei pui ai ei. Nu a putut rezista tentației de a se apropia puțin mai mult, moment care i-a fost fatal. Soția sa își amintește că a fost ultima oară când l-a văzut.

Fotografia cu familia de urși, realizată de la 50 de metri distanță

Informațiile furnizate de Mirror arată faptul că Charles Gibbs s-a apropiat prea mult de familia de urși. Excursionistul a dorit să surprindă o imagine inedită, dar nu s-a gândit că distanța mică ar putea fi o problemă considerabilă.

Fotografia uimitoare a fost realizată de la o distanță nepotrivită. Bărbatul s-a apropiat de animalele sălbatice, care au reacționat instant. Se pare că poza a fost făcută de la doar 50 de metri distanță, ursoaica având contact vizual direct cu drumețul.

Acela a fost momentul în care ursoaica și cei trei pui au început să se apropie de bărbat. Disperat să scape, excursionistul a fugit la vale. S-a urcat într-un copac, însă eforturile sale au fost în zadar pentru că deja fusese văzut ca o amenințare.

Ursoaica l-a tras jos din copac, l-a zgâriat și l-a mușcat. O perioadă scurtă bărbatul a reușit să scape de , dar soarta îi era pecetluită. Trupul neînsuflețit al turistului a fost descoperit cu ajutorul câinilor de vânătoare, în capătul sudic al parcului.

Părerea unui YouTuber despre moartea excursionistului

MrBallen, un YouTuber cunoscut pentru „poveștile sale ciudate, întunecate și misterioase”, a vorbit despre această tragedie. Creatorul de conținut a realizat o filmare pe canalul său în care susține că cel mai probabil ursoaica cântărea în jur de 180 de kilograme.

„Atunci când acești urși grizzly își apără puii sunt absolut nemiloși. Așadar, ea trebuie să-l fi apucat sau să-l fi mușcat și să-l fi tras din copac. Charles, cumva, după ce a fost tras la pământ și lovit și mușcat de acest urs, a reușit să se desprindă.

Putem observa acest lucru din urma de sânge. A ajuns la aproximativ 15 metri distanță de copac înainte ca ursul să-l urmărească din nou, să sară pe el și să-l omoare”, a spus MrBallen, notează .

Ce nu trebuie să faci când întâlnești un urs

Întâlnirea cu un urs poate fi intimidantă, însă salvatorii montani vin cu sfaturi prețioase. Aceștia le explică celor care adoră drumețiile ce nu trebuie să facă atunci când în calea lor apar astfel de animale sălbatice.

Evită să privești direct în ochi ursul, susține o filmare realizată de WWF România, pe social media. Retrage-te încet și întoarce-te de unde ai venit, fără a-i întoarce spatele animalului. E foarte important să nu fugi.

De asemenea, experții îi îndeamnă pe oameni să nu abordeze ursul și să nu-l hrănească. Totodată, le recomandă tuturor să nu se fotografieze alături de animalul sălbatic. Specialiștii mai subliniază faptul că trebuie să fii mereu atent când mergi pe munte.

E bine să ai asupra ta un fluier care poate îndepărta animalele sălbatice. Funcționează de minune și un spray special conceput pentru a îndepărta urșii. Acesta constă aproximativ 270 de lei și are 225 ml. Distanța de acționare este de până la 10 metri.

„Dacă ursul nu te mai vede și ești la cel puțin 150-200 metri, continuă-ți drumeția, dar ia în considerare schimbarea traseului. Dacă ursul își pierde interesul față de tine, lasă în urmă o bluză sau un fular.

Continuă să te retragi și revino după ele mai târziu”, au notat specialiștii de la WWF România, pe . Excursioniștii care țin cont de aceste sfaturi au șansa de a rămâne în siguranță atunci când merg pe munte.