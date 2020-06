Un expert cere revenirea la starea de urgență: ”E posibil ca valul doi să fie mai agresiv”

Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, crede că revenirea la starea de urgență ar fi o soluție bună în cazul în care populația continuă să nu respecte măsurile minime de precauție care se află în acest moment în vigoare, existând riscul unui nou val al epidemiei în lunile iulie-august.

Medicul a estimat că noua creștere a cazurilor de infecție cu coronavirus arată că valul 2 al epidemiei ar putea să afecteze România mai devreme decât se estima, adică în iulie-august față de noiembrie-decembrie. Cristian Oancea a afirmat, în emisiunea Interviurile Timișoarei, realizată de Opinia Timișoarei, că principala cauză este nerespectarea regulilor recomandate de autorități.

”Inițial, când am calculat după statistica epidemiologică a unui virus, ne așteptam ca valul 2 să fie abia în noiembrie-decembrie. Am spus-o de mai multe ori, pentru că noi nu știm să fim responsabili și disciplinați… Mă gândesc la noi, ca și popor. Am privit acești pași de relaxare fără o anumită responsabilitate”, a spus Oancea.

Valul epidemiei este în creștere

El a constatat că nu sunt respectate nici măsurile minimale care se cer populație în momentul de față, precum purtarea măștii de protecție în spațiile închise, iar acest lucru se vede în faptul că indicele de transmitere a bolii a depășit pragul de 1 asta însemnând că numărul infectărilor noi îl depășește pe cel al persoanelor vindecate.

”Există un indice, care, dacă este subunitar, ne arată că valul pandemic e în scădere, R-ul acela, care, dacă scade sub 1 la numarul de infectați pe cap de locuitor, înseamnă că pandemia e în scădere. Problema a fost că, odată ce s-a instituit al doilea val de relaxări, am constatat că numărul de îmbolnăviți crește, acum suntem la 1,4-1,6. Ajungem la nivelul din februarie-martie, de la începutul pandemiei”, a declarat Cristian Oancea.

El a avertizat că și sistemul sanitar riscă să fie depășit de situație, patru spitale din Capitală fiind deja pline: Institutul Matei Balș, Spitalul Victor Babeș, Spitalul și Institutul Marius Nasta.

Mersul la mare, un pericol

Potrivit estimărilor medicului, se constată și o schimbare a repartizării geografice a focarelor, generată îndeosebi de deplasările la mare ale populației odată cu venirea verii.

”Avem focare în Constanța, Mamaia, Vama Veche acum, plus, cred că și Brăila. O altă parte din fluxul migrațional a mers spre Brașov și Bacău și avem focare acolo, și a rămas Iașiul, care are și Vaslui și Suceava. Deci în partea aceasta a țării, încet-încet, valul 2 cred că vine în iulie-august. Am discutat cu epidemiologii și am atras atentia: dacă respectăm aceste măsuri de bun simț, care nu sunt coercitive social sau de îngrădire a drepturilor sociale, terasele sunt deschise, s-au deschis muzeele, se poate circula, dar uitați-vă în supermarketuri sau în mall-uri câți poartă mască”, a spus medicul.

Cristian Oancea nu exclude ca al doilea val să provoace mai multe victime pe fondul mutațiilor suferite de coronavirusul care provoacă COVID-19. El a exemplificat prin faptul că a crescut intervalul în care o persoană suferă de această boală. Astfel, în primele luni, dura în jur de 7 zile până la testarea negativă a pacientului pe când cum boala se manifestă de-a lungul a mai multor săptămâni.

”E posibil ca valul 2 să fie declanșat chiar de noi, populația, și e posibil ca valul 2 să fie mai agresiv. Gândiți-vă că SARS-CoV-2 nu se compară ca agresivitate cu alte virusuri (…) Am avut o familie care a ieșit la un garden party și s-au internat apoi toți – socrii, părinții și copiii. În 3 zile unul din ei a decedat. Mama soției a decedat și nu a putut nici măcar să o vadă”, a exemplificat medicul.

”Politicul a început să se implice, nu e bine”

Întrebat dacă este probabilă revenirea la starea de urgență, Oancea a spus că ar fi bine să se decidă acest lucru dacă numărul cazurilor crește în ritm accelerat.

”Nu știu ce decizie se va lua. În ultimul timp, politicul, pe ambele eșichiere, a început să se implice. Cât se implică politicul, nu e bine. Cât a fost stare de urgență, cu măsuri dure, am scăzut. Relaxarea e bună, trebuie să pornim economia, dar hai să purtăm acea mască, să respectăm acea distanță, dacă suntem răciți, să nu mai mergem la muncă. Dacă numărul va crește rapid și drastic, pentru binele comunității, nu vorbim de conspiraționiști, cred că da, e bună instaurarea (stării de urgență, n.r.)”, a conchis Cristian Oancea.