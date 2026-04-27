Un expert în antichități, indicat drept „creierul” jafului din noaptea morții milionarului Adrian Kreiner. A dispărut ”arma crimei”

A fost identificată ”veriga lipsă” din cazul morții lui Adrian Kreiner, respectiv omul care le-ar fi vândut pontul despre bunurile din casa milionarului către cei trei hoți care nici măcar nu cunoșteau orașul. Aceștia au formulat deja un denunț împotriva unui bărbat pe nume Adrian Chirciu (identificat ulterior drept Cherciu), fost manager al unei case de amanet din Sibiu. Există indicii că acesta ar fi ținut legătura cu Adriana Emilia Viliginschi, logodnica lui Adrian Kreiner.

Presupușii ucigași ai milionarului Adrian Kreiner spun că l-au recunoscut pe cel care le-a vândut pontul într-un articol de presă

Cosmin Zuleam, Marian Cristian Minae și Laurențiu Ghiță au declarat în instanță că bărbatul care le-a vândut pontul despre spargerea de acasă de la Kreiner este cel care ”apare într-un articol de presă din 9 martie 2026” și au precizat că ”este cel din mijloc”, într-o fotografie care înfățișează trei bărbați.

Bărbatul indicat este Adrian Cherciu, fost manager de marketing al unei case de amanet din Sibiu. Acesta este originar din Pitești și a avut câteva prezențe notabile în mediul online în calitate de expert în antichități și obiecte de valoare.

Potrivit , Cherciu ar fi părăsit România și s-ar fi stabilit în Bali, Indonezia, după ce ar fi fost vizat de un dosar de spălare de bani, fals și uz de fals. Cherciu a declarat pentru sursa citată că nu a fost căutat de nimeni în legătură cu dosarul Kreiner, iar casa de amanet a comunicat că nu are legătură cu acest caz și că și-a încheiat de multă vreme colaborarea cu fostul manager.

Adrian Cherciu nu este de găsit

Joi, 23 aprilie 2026, Adrian Cherciu ar fi trebuit să depună mărturie în calitate de martor, la Curtea de Apel Alba, însă acesta nu a putut fi citat pentru că instanța nu a dispus de datele de identificare ale acestuia.

Unul din avocații inculpaților a declarat că ”această persoană are o participație proprie la comiterea faptelor săvârșite noaptea de 6.11.2023” și că poate fi numit ”autorul moral al tâlhăriei asupra victimei Adrian Kreiner”. Acesta a mai declarat în instanță că martorul le-ar fi trimis clienților lui ”poze cu bani, creând impresia că aceștia s-ar fi aflat în interiorul vilei”, că le-a oferit informații esențiale despre victimă, inclusiv program, bunuri, vulnerabilități.

Fiica lui Adrian Kreiner ar fi declarat că logodnica i-a ucis tatăl, dar afirmația nu a fost consemnată

Tot la termenul de joi, instanța a respins cererea inculpaților de depunere la dosar a înregistrării ședinței de judecată de pe fond, din data de 25 aprilie 2025, atunci când a fost audiată . Potrivit inculpaților, aceasta ar fi declarat în instanță că ”Adriana Viliginschi mi-a ucis tatăl” și că ”aș putea să spun mai multe, dar îmi este frică”. Respectiva declarație nu ar fi fost consemnată în încheierea de ședință, dar ar fi rămas pe înregistrare. Curtea de Apel Alba a dispus totuși, o solicitare de reaudiere a Vanessei Kreiner, pe care aceasta are dreptul să refuze, ținând cont că a dat deja declarații în fața instanței.

De asemenea, a fost respinsă solicitarea de emitere a unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, pentru a se comunica referatul cu propunerea de arestare a iubitei lui Kreiner într-un alt dosar, în care este acuzată de complicitate de crimă, după ce și-ar fi sfătuit o prietenă despre cum să-și ucidă mama.

Unul dintre inculpați se supune singur testului cu detectorul de minciuni

A fost, în schimb, admisă proba testului poligraf pe care inculpatul Cosmin Zuleam a solicitat-o pentru el însuși. Zuleam este ultimul dintre inculpații capturați, iar în judecata de fond a fost indicat de ceilalți doi complici drept creierul operațiunii și omul care l-ar fi lovit pe Adrian Kreiner. El spune însă că implicarea sa nu a fost atât de importantă și că nu el este cel care l-a ucis pe Kreiner.

Printre cele mai neașteptate dezvăluiri de la ultimul termen este că una dintre probele extrem de importante în acest caz lipsește cu desăvârșire de la dosar pentru că anchetatorii pur și simplu nu au ridicat-o de la locul crimei.

Dezvăluire șocantă: probă-cheie, uitată de anchetatori la locul faptei. Nu a fost expertizată pătura murdară de sânge

Este vorba despre o pătură murdară de sânge, în care ar fi fost înfășurat capul victimei și despre care s-ar fi crezut, inițial, că ar fi provocat moartea lui Kreiner prin asfixiere. În mod inexplicabil, aceasta nu a mai fost ridicată de organele de urmărire penală, cu toate că a fost fotografiată și menționată în procesul verbal de cercetare de la fața locului. Este o eroare pe care anchetatorii nu o pot explica nici astăzi, chiar dacă ulterior s-a mers pe ideea că unul dintre inculpați ”i-a dat somn” lui Krenier, respectiv l-a imobilizat și l-a strâns de gât, provocându-i traumatisme atât de grave că nu a mai putut fi salvat.

Doar că, odată cu apariția ipotezei că , situația s-a schimbat la 180 de grade. Avocații inculpaților au pus cap la cap anumite probe și declarații și au solicitat expertizarea păturii, aceasta putând avea amprentele sau chiar anumite substanțe pe care logodnica lui Kreiner le-ar fi folosit în celălalt dosar de crimă. În plus, aceștia susțin că nu au fost găsite indicii pe gâtul victimei care să fi condus la certitudinea că moartea i-ar fi fost provocată de o sugrumare.

Cine l-a omorât, de fapt pe Adrian Kreiner? Ipotezele care răstoarnă tot cazul

”Referitor la probele cu expertize (avocatul inculpaților, n.r.) arată că a solicitat efectuarea unei expertize medico-legale și a unei expertize criminalistice. Precizează că a solicitat ori o expertiză întreagă cu 7 obiective ori un supliment de expertiză. Apreciază că a fost o confuzie, întrucât oricât a căutat în literatura de specialitate, decesul victimei a avut loc datorită unei encefalopatii hipoxice, urmare unei asfixii mecanice și această encefalopatie hipoxică se poate instala doar după minim 4 minute în care creierul rămâne fără oxigen, până la aceste 4 minute totul este reversibil, dar după 4 minute, daunele sunt atât de puternice încât corpul nu-și mai revine și se poate muri după câteva ore, după câteva zile.

Susţine că în speță nu avem patru minute raportat la modul în care este descrisă fapta în rechizitoriu, nu avem acele patru minute deoarece totul s-a petrecut între ora 2.58, când s-a sunat la 112, și la ora 3.00, când toți participanții erau în afară, în schimb, doamna Viliginschi a rămas 5 minute cu victima şi cu acel preș care nu era pe cap când au ieșit inculpații și era pe capul victimei când au venit polițiștii”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Logodnica lui Adrian Kreiner s-a încurcat în declarații

Practic, s-a descoperit că există inadvertențe și în declarația iubitei lui Kreiner. Aceasta ar fi povestit la audieri că în momentul în care a coborât de la etaj, a putut să-și privească iubitul în ochi în timp ce acesta își pierdea cunoștința. Ulterior, la venirea polițiștilor, Kreiner avea capul înfășurat în respectiva pătură, lucru care apare și pe înregistrările de pe bodycam-urile forțelor de ordine. Acest lucru demonstrează, din perspectiva apărării, că Adriana Viliginschi ar putea fi bănuită că minte și că, în realitate, ar fi încercat să-și ucidă partenerul.

”Doamna avocat (…) precizează că victima avea puls chiar și în momentul în care a venit poliția. Mai arată că apărând și acest dosar nou privind pe partea civilă Viliginschi Adriana Elena, consideră că aceasta putea să-i pună perna pe cap și să-i obstrucționeze căile respiratorii. Arată că i se pare mult mai firesc să apară această hipoxie la patru minute în care i s-a ţinut unei persoane, care este lipsită de puterea de a se mișca, o pernă, o pătură, învederând că și perna era tot acolo lângă victima și i se pare că este mult mai firesc și mult mai simplu să credem că asta a generat decesul, pentru că altcumva corpul își revine”, se mai arată în încheierea de ședință.

Greșeli de gramatică în procesul verbal de la locul morții lui Adrian Kreiner. Ce a scris polițistul în loc de ”pernă”?

Instanța a respins cererea de efectuare a unei expertize criminalistice pentru perna murdară de sânge găsită la fața locului (chiar dacă aceasta a fost ridicată de anchetatori, spre deosebire de pătură). Ca fapt divers, polițistul care a completat procesul verbal a greșit chiar și denumirea acesta, descriind obiectul drept ”perină”!?