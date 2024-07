Un expert SRI nu crede în ”minciunile” suspectului de crimă de la Brăila: ”Un sociopat care nu dă dovadă de empatie”

Mai mult, Paul Heringean le reproșează autorităților din țara noastră că l-au eliberat pe Maricel Mihai mult prea devreme, cu toate că are un cazier stufos și un CV ”impresionant” când vine vorba de infracțiuni. Fostul expert SRI remarcă profilul acestui individ, un ”profil clasic de infractor”.

Un expert SRI nu crede în ”minciunile” suspectului de crimă de la Brăila

“Este un profil clasic de infractor. Este o persoană cu antecedente penale în zona de furturi, furturi și, din păcate, și de tâlhării. Îngrijorător este faptul că o persoană cu un asemenea istoric a fost eliberată de autoritățile române în primăvara acestui an”, a explicat fostul profiler SRI.

, o persoană care nu mai simte nicio empatie din cauza trecutului foarte violent. ”Vorbim de multe ori în acest gen de crime despre sociopatie sau psihopatie. Diferența este că psihopatul se naște fără emoții, iar sociopatul își pierde emoțiile datorită unor interacțiuni negative din punct de vedere social.

Acum, indiferent ce situație avem, este clară o lipsă de inteligență emoțională la criminal, pentru că s-a dus să ia viața unui om. Știm că victima s-a luptat, adică au existat emoții puternice”, a completat profilerul. În continuare, Paul Heringean insistă că suspectul pentru crima de la Brăila nu are nicio remușcare și nici nu trebuie să ne așteptăm să spună adevărul.

De obicei, astfel de persoane mint cum respiră, remarcă profilerul SRI. Aluzie la faptul că principalul suspect pentru această crimă a refuzat până acum să-și recunoască vina și a anunțat că este o simplă victimă a unei înscenări. ”Atunci trebuie să pornim de la ipoteza că orice acțiune ulterioară este de o dimensiune emoțională mai joasă decât ceea ce a făcut deja, motiv pentru care nu vom avea o emoție asociată.

Principalul suspect în cazul crimei de la Brăila neagă că ar fi implicat

În momentul în care el o să încerce să mintă, , în sensul că nu există niciun fel de remușcare. Deci să nu ne așteptăm la remușcări. Pentru o persoană de genul acesta, să mintă referitor la ceva este la fel de simplu ca și când ne-ar povesti când ați desfăcut un pachet de biscuiți”, a explicat Paul Herinean, fost profiler SRI.

Contactat de RTV, principalul suspect pentru crima de la cabinetul stomatologic din Brăila a negat orice implicare în această dramă. Ulterior a revenit și a negat că el ar fi cel surprins pe camerele de supraveghere, atunci când se deplasa spre cabinet, atunci când își schimba hainele și atunci când ar fi scăpat de arma crimei.

”M-am dus pe unde era trecerea, am luat-o pe jos. Nu e adevărat, nu am aruncat haine la tomberon în gară. M-au verificat peste tot la medicină legală, nu mi-au găsit nimic pe mâini, pe corp, pe picioare. Nu au găsit nimic, totul este în regula. La dentist, cand am fost înauntru, m-a verificat, nu au găsit nimic”, a declarat bărbatul.

Întrebat, concret, dacă a ucis-o pe tânără, individul a adăugat: ”Nu este adevărat, nu este adevărat. Într-adevăr, am zis, am zis că am fost acolo, am recunoscut. Am intrat, mă durea măseaua, dar eu nu am omorât-o. Nu am omorât-o eu”, a completat bărbatul. Mai mult, suspectul spune că autoritățile i-au înscenat acest caz pentru că este țapul ispășitor perfect.