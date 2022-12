Un fan a intrat pe teren şi s-a îndreptat spre Cristiano Ronaldo, după eliminarea Portugaliei! Cum a reacţionat superstarul. Video

Portugalia a părăsit Campionatul Mondial 2022, , în sferturile de finală. Cristiano Ronaldo a terminat meciul în lacrimi, din moment ce acesta este ultimul său turneu final de CM din carieră, dar a avut probleme şi din cauza unui fan.

Imediat după ce Facundo Tello a fluierat finalul meciului Maroc – Portugalia 1-0, Cristiano Ronaldo a plecat spre vestiare şi era vizibil dezamăgit de eliminarea de la Campionatul Mondial. În momentul când a ajuns aproape de intrarea pe tunelul spre vestiare, atacantul s-a trezit cu un suporter lângă el.

Imediat, fanul a fost înconjurat de stewarzi, care l-au escortat în afara stadionului. Cristiano Ronaldo s-a uitat în direcţia suporterului, care i-ar fi cerut un autograf, însă şi-a continuat drumul spre vestiare.

