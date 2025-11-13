Sport

Un fan al Stelei, discuție fabuloasă cu Radu Petrescu și Marcel Bîrsan în avion. Ce le-a zis despre FCSB. Foto exclusiv

Marcel Bîrsan și Radu Petrescu urmează să facă parte din brigada pentru meciul din preliminariile pentru Mondial dintre Slovacia și Irlanda de Nord iar cei doi par obosiți de confruntările din SuperLiga.
FANATIK
13.11.2025 | 10:30
EXCLUSIV FANATIK
Discuție savuroasă despre arbitrajul de la meciurile celor de la FCSB. Foto: colaj Fanatik
România are un arbitraj care este apreciat la nivel internațional, tocmai de asta FIFA alege des dintre centralii autohtoni pentru delegări.

Marcel Bîrsan și Radu Petrescu, recunoscuți în avion de fanul Stelei

Istvan Kovacs rămâne cel mai apreciat arbitru român, dovadă fiind și faptul că a primit recent cel mai important meci din grupa principală de Champions League, dintre Liverpool și Real Madrid, partidă pe care a condus-o fără mari probleme, spun specialiștii. Totuși, acesta nu este singurul care primește recunoaștere la nivel internațional, iar doi dintre centralii de top din SuperLiga sunt și ei apreciați de FIFA.

Marcel Bîrsan și Radu Petrescu îl vor ajuta pe Istvan Kovacs, cel care este delegat să conducă meciul din preliminariile Cupei Mondiale 2026, dintre Slovacia și Irlanda de Nord. Radu Petrescu va fi al patrulea oficial al confruntării, în timp ce Marcel Bîrsan urmează să fie asistent la VAR. Aceștia doi din urmă au fost surprinși de FANATIK în avion, când mergeau spre Slovacia, în momentul în care se relaxau și dormeau.

Doi dintre cei mai importanți arbitri din România, discuție cu un fan al Stelei

Ce mesaj a avut fanul Stelei pentru Bîrsan și Petrescu

Un fan al celor de la Steaua, echipa din liga secundă, i-a recunoscut pe cei doi și a avut un mesaj pentru ei, sub formă de glumă bineînțeles, în legătură cu modul în care o arbitrează pe FCSB în meciurile din SuperLiga României. „Nu le mai dați atâtea penalty-uri celor de la FCSB”, a spus fanul Stelei în scurta discuție avută cu Marcel Bîrsan și Radu Petrescu.

Interesant este că Radu Petrescu tocmai a fost central la meciul dintre Hermannstadt și FCSB, 3-3, confruntare în care l-a eliminat pe Daniel Bîrligea pentru două cartonașe galbene, asta după ce atacantul a protestat în mod agresiv la deciziile sale. De menționat că parte din brigada românească mai sunt Ferencz Tunyogi și Mihai Marica, asistenți, cât și Cătălin Popa, care va fi în camera VAR.

