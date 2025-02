Un fan FCSB a dezvăluit cum a fost dat afară de la serviciu pentru că a vrut să vadă meciul cu PAOK. „Am 8 copii acasă!”. A început să plângă în direct când a auzit de Mustață!

în fața a peste 50 de mii de oameni. Un suporter al bucureștenilor și-a pierdut locul de muncă din cauza acestui meci.

Povestea incredibilă a fanului de la FCSB. Cum a fost concediat din cauza meciului cu PAOK

Fotbalul românesc are motive de mândrie odată cu Echipa bucureșteană și-a făcut fanii fericiți.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit povestea unui suporter român care și-a pierdut locul de muncă din Danemarca pentru că a preferat să vadă meciul cu PAOK. Iulian Geană, pe numele său, are acasă 8 copii.

„Îmi trimite un băiat pe pagina mea de Facebook. Îl cheamă Iulian Geană. A scris așa ‘Sunt în Danemarca, aseară am trăit cele mai frumoase momente din viața mea, dar astăzi sunt foarte trist. Asta este, dar viața merge înainte.

Lucram tură de noapte în Danemarca și am cerut învoire să pot vedea meciul cu PAOK, nu mi-au dat și nu m-am prezentat. Azi dimineață m-au anunțat că m-au dat afară. Sunt tată de 8 copii, atâția am acasă. Off ce viață… totul pentru FCSB!’”, a fost mesajul suporterului de la FCSB, comunicat de moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Iulian Geană, poveste fantastică legată de meciul FCSB – PAOK

Ulterior, suporterul înfocat a putut fi contactat și și-a spus povestea în direct. Iulian Geană a explicat ce s-a întâmplat, dar nu regretă decizia luată întrucât a avut parte de cele mai frumoase momente din viața lui, după cum a declarat.

„A meritat, clar. Țin cu ei de când m-am născut!”

„Eram la muncă în Danemarca. Am cerut un liber pentru data de 20 februarie, ca să pot să văd meciul. Azi m-au anunțat că plec acasă, m-au dat afară. Am 8 copii acasă. Lucram lăcătuș construcții navale.

N-au zis nimic, doar m-au anunțat că m-au dat afară. Au zis doar că îmi vor opri banii pe bilet, de cazare. Nu e prima oară în care fac chestii din astea. Când sunt tură de noapte mereu încerc să fiu liber, să schimb. A meritat, clar. Găsesc în altă parte, nu contează. Am 45 de ani, țin cu ei de când m-am născut”, a spus Iulian Geană în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Iulian Geană a izbucnit în lacrimi. Ce s-a întâmplat în direct cu fanul FCSB-ului

„Am vorbit cu Mustață și a zis că o să fii invitatul Peluzei Nord la meciul cu Lyon. Vezi cum te angajezi până pe 6 martie. Vei fi invitatul lor de onoare la București!”, i-a transmis Horia Ivanovici în direct.

„Nu îmi vine să cred. Am fost o singură dată la Peluza Nord, când a dat Stanciu golul acela cu Sparta Praga. Și parcă am mai fost la Farul, acum vreo 2 ani.

Să îi transmiteți lui Mustață că vin, dar trebuie să îmi iau și băiatul de 12 ani! I-am pus numele Mirel, după Mirel Rădoi! Am zis dacă e băiat îi pun numele Mirel, când era soția gravidă îmi plăcea foarte mult de Mirel Rădoi”, a mai spus Iulian Geană, suporterul FCSB-ului, în lacrimi de fericire după cele auzite.