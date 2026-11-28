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Stalowa Wola a învins pe Legia Varșovia II, în etapa cu numărul 17, din Liga a 3-a poloneză, 3-2. Totuși, rezultatul a picat în plan secund după ce un incident nemaivăzut s-a petrecut spre finalul partidei de pe stadionul Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej. Totul a fost surprins de camerele de filmare, care transmiteau meciul în direct.

Un fan a intrat cu trotineta pe teren în timpul meciului

Echipa secundă a Legiei Varșovia a început meciul cum nu se putea mai bine și a marcat două goluri, în primele 20 de minute, stabilind, de asemenea, și scorul primei reprize. Totuși, revenirea de la cabine a cosemnat și întoarcerea de scor, întrucât Stalowa Wola a punctat de trei ori, în minutele 69, 79 și 85 (din penalty).

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În primul minut de prelungiri, când Legia Varșovia 2 încerca să forțeze obținerea unui punct din partida de pe Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej, meciul a fost oprit dintr-un motiv neașteptat. , în timp ce mergea pe o trotinetă electrică. Acesta a pătruns pe teren dinspre poarta Legiei și s-a plimbat până în jumătatea adversă.

La aproximativ 30 de metri de buturile lui Stalowa Wola, fanul ce se plimba cu trotineta s-a întors și a plecat înapoi spre poarta Legiei. Agenții de pază au sărit imediat pentru a-l prinde, însă nu au reușit. Totul s-a întâmplat foarte rapid, întrucât jocul a fost reluat după numai 35 de secunde. Până în prezent, nicio informație despre o posibilă sancțiune a suporterului nu a fost făcută publică.

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Ce riscă fanul care a intrat pe teren cu trotineta

Legislația poloneză are un punct de vedere aspru față de incidentele în care suporterii intră pe teren. Fanul riscă un set de pedepse dure după ce s-a plimbat cu trotineta pe teren, în timpul meciului Stalowa Wola – Legia Varșovia II, 3-2. Acesta poate fi suspendat pe toate stadioanele din țară pentru o perioadă cuprinsă între doi și șase ani.

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WE’VE NEVER SEEN ANYTHING LIKE THIS BEFORE. 😱 During a match in Poland 🇵🇱, someone rode across the pitch on an electric scooter! 🛴 https://t.co/YJtH8aYSQW — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Mai mult, suporterul poate primi o amendă penală, calculată în funcție de veniturile sale. Aceasta poate ajunge până la câteva mii de euro. De menționat este că legea prevede și închisoare cu executare de până la trei ani. O variantă mai blândă ar fi obligarea efectuării muncii în folosul comunității.

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Nici clubul Stolowa Wola nu va scăpa ieftin după incident. Fiind organizatoarea partidei, echipa va fi anchetată de Comisia de Disciplină a Federației Poloneze de Fotbal. Forul de la Varșovia , fiind răspunzător pentru deficiențele de securitate. Ulterior, Stalowa Wola îl poate acționa pe fan în instanță, pentru a-și recupera prejudiciul.