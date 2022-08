Un feribot cu 300 de persoane a luat foc în Suedia. Misiune amplă de salvare

Având în vedere că incendiul a fost ținut sub control, s-a decis că nu este nevoie de evacuarea pasagerilor. Totuși, mai multe nave aflate în apropiere au fost anunțate să fie pregătite în cazul s-ar impune evacuarea.

Incendiul nu s-a extins pe feribot

Alarma a fost dată la ora 12:40, când nava se afla lângă insula Gotska și naviga de la Nynäshamn spre Visby, conform . Potrivit Lisei Mjörning, purtătoarea de cuvânt a Administrației Maritime Suedeze, incendiul a fost ținut sub control:

”Am primit rapoarte conform cărora incendiul este sub control, dar am alertat bărcile și elicopterele și cooperăm cu Societatea de salvare pe mare, cu paza de coastă și cu navele comerciale dacă este cazul să fie nevoie de evacuare.

După cum arată acum, nu avem nevoie.” Potrivit lui Martin Risberg, directorul general al Destination Gotland, cei de la Sweden Rescue le-au cerut ajutorul:

”Feribotul nostru MS Visby se îndrepta de la Nynäshamn către Visby, dar a fost deviat către Stena Scandica. Nu știu în acest moment cât de aproape a fost de Stena Scandica.

S-au luat toate măsurile pentru salvarea pasagerilor

Printre altele, ne pregătim puntea pentru elicoptere.” Purtătorul de cuvânt al Administrației maritime suedeze, Jonas Franzen, a declarat că a izbucnit pe puntea autoturismelor.

Nu au existat rapoarte despre persoane care ar fi fost rănite. De asemenea, încă nu s-a stabilit ce anume a provoca incendiul. Altfel, amintim că în luna februarie, un .

La acea vreme, 10 persoane care se aflat la bord au fost date dispărute. Pe feribotul ”Euroferry Olympia” al companiei Grimaldi Lines se aflau 239 de pasageri și 51 de membri ai echipajului.

Printre ei erau și 29 de români, dar toți au fost salvați și aduși în siguranță la țărm. Acest incendiu a fost raportat la numărul de urgență când feribotul se afla în Marea Mediterană.