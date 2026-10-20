Un film legendar revine în topurile de streaming după 35 de ani! A câștigat 5 premii Oscar și actorul principal a declanșat un adevărat scandal în timpul Cupei Mondiale 2026

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Platformele de streaming abundă de filme noi, dar și de altele mai vechi. Unul dintre acestea este considerat legendar, iar după 35 de ani este urmărit cu sufletul la gură de spectatorii din lumea întreagă. Actorul principal, Anthony Hopkins, a declanșat un adevărat scandal în timpul Cupei Mondiale 2026.

Filmul care se găsește în clasamente la 35 de ani de la premieră

HBO MAX a distribuit pentru octombrie. Serviciul de streaming deținut de noul conglomerat Skydance format la Hollywood le propune abonaților săi un catalog neașteptat pentru a doua lună de toamnă. În top se găsesc mai multe filme clasice, iar unul dintre ele iese în evidență.

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Situat pe locul 4, în clasificarea internă, „Tăcerea mieilor”, este producția care face furori. Thrillerul psihologic care datează din anul 1991, cu Sir Anthony Hopkins în rolul criminalului în serie Hannibal Lecter, a obținut de-a lungul timpului numeroase distincții. Mai exact, în 1991 a obținut toate cele cinci statuete la cele mai importante categorii, „The Big Five”, după cum sunt numite la Hollyood.

Astfel, a primit premiul Cel mai bun film (Best Picture), Cel mai bun regizor (Best Director) – Jonathan Demme și Cel mai bun actor în rol principal (Best Actor) – Anthony Hopkins (în rolul lui Hannibal Lecter). De asemenea, a cucerit premiul Oscar la categoria Cea mai bună actriță în rol principal (Best Actress) – Jodie Foster (în rolul lui Clarice Starling), precum și la Cel mai bun scenariu adaptat (Best Adapted Screenplay) – Ted Tally.

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E al treilea film din istorie care a reușit să își treacă în palmares „The Big Five” la gala Premiilor Oscar. Primele care au atins acest succes sunt: „S-a întâmplat într-o noapte” („It Happened One Night”), o comedie din 1934, regizată de americanul Frank Capra, și „Zbor deasupra unui cuib de cuci” („One Flew Over the Cuckoo’s Nest”), adaptarea din 1975 a lui Milos Forman a romanului omonim scris de autorul american Ken Kesey. Mai mult decât atât, filmul de pe HBO MAX este considerat unul dintre cele mai titrate lungmetraje din istoria cinematografiei. „Tăcerea mieilor” este o producție apreciată de public, dar și de criticii de film.

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Oscarul, cucerit de actorul princial a doua oară la 29 de ani de la primul trofeu

Platforma de streaming a mai introdus în catalogul lunii octombrie și alte filme de colecție. Abonații au la dispoziție mai multe opere cinematografice, printre care se numără „Portocala mecanică” („A Clockwork Orange”), „Strălucirea” („The Shining”) și „Cu ochii larg închiși” („Eyes Wide Shut”). În clasamentul realizat de HBO MAX se mai găsesc și „I se spunea Zodiac” („Zodiac”), „Se7en” („Seven”) și „Urma scapă turma” („A Million Ways to Die in the West”). În altă ordine de idei, „Tăcerea mieilor” reprezintă o mare victorie pentru Sir Anthony Hopkins.

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Celebrul actor a mai fost nominalizat de patru ori la Premiul Oscar. În schimb, a reușit să câștige acest trofeu abia la a cincea încercare. Concret, în 2021, când ajunsese la vârsta de 83 de ani, a devenit cel mai vârstnic actor premiat cu Oscar grație interpretării sale din „The Father”. A jucat rolul unui tată care suferă de demență.

Prin urmare, a triumfat la 29 de ani și 26 de zile după ce a obținut statueta pentru interpretarea din „Tăcerea mieilor”. Specialiștii susțin că este vorba de un record pentru orice actor de sex masculin în ceea ce privește intervalul de timp trecut între câștigarea Oscarurilor.

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Câte Oscaruri are Jodie Foster

În ceea ce o privește pe Jodie Foster actrița a câștigat al doilea Oscar din carieră odată cu rolul din „Tăcerea mieilor”. Vedeta triumfase cu doar trei ani înainte pentru rolul pe care l-a avut în drama juridică „The Accused”. Ulterior, a mai fost nominalizată de două ori la Oscar, dar nu a mai câștigat. Cea mai recentă nominalizare a avut loc în 2024.

În urmă cu 2 ani a reușit să primească statueta Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar. A cucerit trofeul grație interpretării sale din drama biografică „Nyad”. În altă ordine de idei, este cunoscut și pentru faptul că a stârnit o serie de controverse. Una dintre cele mai recente a avut loc în timpul desfășurării Campionatului Mondial 2026.

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Controversa de la Cupa Mondială 2026

Celebrul artist a publicat o fotografie pe Instagram în care purta un tricou al echipei naționale de fotbal a Angliei. Imaginea distribuită pe contul de Instagram îl arată pe Sir Anthony Hopkins alături de soția sa. Stella Arroyave poartă un tricou cu echipa națională a Mexicului. Imaginea a fost surprinsă înaintea meciului dintre Anglia și Mexic.

Cu această ocazie, actorul a lăsat și o scurtă descriere în dreptul imaginii. „Cu toții suntem câștigători… #WorldCup2026”, a notat acesta în mediul online. Postarea arată faptul că actorul este mândru de originile sale galeze. Cu toate acestea, sute de persoane au comentat. Aceștia cred ar fi trebuit să-și dea jos tricoul pentru că este din Țara Galilor.

„Iubitule, ești galez”, i-a scris unul dintre fani. „Scoate-ți tricoul ăla, domnule… ești galez!”, a completat o altă persoană. Altcineva a comentat: „Olympus a căzut”. De asemenea, un alt internaut a menționat faptul că: „Anthony Hopkins este galez, nu englez”.Anthony Hopkins s-a născut în Margam. Aceasta este o suburbie a orașului Port Talbot.